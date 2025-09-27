- Crescimento
Negociações:
503
Negociações com lucro:
460 (91.45%)
Negociações com perda:
43 (8.55%)
Melhor negociação:
112.24 USD
Pior negociação:
-116.15 USD
Lucro bruto:
3 137.32 USD (161 007 pips)
Perda bruta:
-616.30 USD (27 249 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
104 (443.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.73 USD (104)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
78.66%
Depósito máximo carregado:
8.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
20.43
Negociações longas:
452 (89.86%)
Negociações curtas:
51 (10.14%)
Fator de lucro:
5.09
Valor esperado:
5.01 USD
Lucro médio:
6.82 USD
Perda média:
-14.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-52.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-116.15 USD (1)
Crescimento mensal:
9.02%
Previsão anual:
109.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
123.39 USD (3.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.20% (116.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.90% (998.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|503
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +112.24 USD
Pior negociação: -116 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 104
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +443.73 USD
Máxima perda consecutiva: -52.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
126%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
17
100%
503
91%
79%
5.09
5.01
USD
USD
26%
1:500