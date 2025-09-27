SinaisSeções
Wai Lam Chew

Mighty Flow FX

Wai Lam Chew
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 126%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
503
Negociações com lucro:
460 (91.45%)
Negociações com perda:
43 (8.55%)
Melhor negociação:
112.24 USD
Pior negociação:
-116.15 USD
Lucro bruto:
3 137.32 USD (161 007 pips)
Perda bruta:
-616.30 USD (27 249 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
104 (443.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.73 USD (104)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
78.66%
Depósito máximo carregado:
8.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
20.43
Negociações longas:
452 (89.86%)
Negociações curtas:
51 (10.14%)
Fator de lucro:
5.09
Valor esperado:
5.01 USD
Lucro médio:
6.82 USD
Perda média:
-14.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-52.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-116.15 USD (1)
Crescimento mensal:
9.02%
Previsão anual:
109.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
123.39 USD (3.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.20% (116.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.90% (998.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 503
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +112.24 USD
Pior negociação: -116 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 104
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +443.73 USD
Máxima perda consecutiva: -52.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.

Recommended minimum: $2,000 balance.
Sem comentários
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
