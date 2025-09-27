信号部分
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 125%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
499
盈利交易:
456 (91.38%)
亏损交易:
43 (8.62%)
最好交易:
112.24 USD
最差交易:
-116.15 USD
毛利:
3 121.45 USD (159 422 pips)
毛利亏损:
-616.30 USD (27 249 pips)
最大连续赢利:
100 (427.86 USD)
最大连续盈利:
433.34 USD (28)
夏普比率:
0.30
交易活动:
78.66%
最大入金加载:
8.62%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
9 小时
采收率:
20.30
长期交易:
448 (89.78%)
短期交易:
51 (10.22%)
利润因子:
5.06
预期回报:
5.02 USD
平均利润:
6.85 USD
平均损失:
-14.33 USD
最大连续失误:
3 (-52.70 USD)
最大连续亏损:
-116.15 USD (1)
每月增长:
8.97%
年度预测:
108.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
123.39 USD (3.11%)
相对跌幅:
结余:
4.20% (116.15 USD)
净值:
25.90% (998.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 499
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 132K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +112.24 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +427.86 USD
最大连续亏损: -52.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.

Recommended minimum: $2,000 balance.
没有评论
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
