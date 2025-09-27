- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
499
盈利交易:
456 (91.38%)
亏损交易:
43 (8.62%)
最好交易:
112.24 USD
最差交易:
-116.15 USD
毛利:
3 121.45 USD (159 422 pips)
毛利亏损:
-616.30 USD (27 249 pips)
最大连续赢利:
100 (427.86 USD)
最大连续盈利:
433.34 USD (28)
夏普比率:
0.30
交易活动:
78.66%
最大入金加载:
8.62%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
9 小时
采收率:
20.30
长期交易:
448 (89.78%)
短期交易:
51 (10.22%)
利润因子:
5.06
预期回报:
5.02 USD
平均利润:
6.85 USD
平均损失:
-14.33 USD
最大连续失误:
3 (-52.70 USD)
最大连续亏损:
-116.15 USD (1)
每月增长:
8.97%
年度预测:
108.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
123.39 USD (3.11%)
相对跌幅:
结余:
4.20% (116.15 USD)
净值:
25.90% (998.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|499
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|132K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.24 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +427.86 USD
最大连续亏损: -52.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
125%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
17
100%
499
91%
79%
5.06
5.02
USD
USD
26%
1:500