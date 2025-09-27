- 자본
- 축소
트레이드:
513
이익 거래:
470 (91.61%)
손실 거래:
43 (8.38%)
최고의 거래:
112.24 USD
최악의 거래:
-116.15 USD
총 수익:
3 186.57 USD (165 924 pips)
총 손실:
-616.30 USD (27 249 pips)
연속 최대 이익:
114 (492.98 USD)
연속 최대 이익:
492.98 USD (114)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
79.67%
최대 입금량:
8.62%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
20.83
롱(주식매수):
462 (90.06%)
숏(주식차입매도):
51 (9.94%)
수익 요인:
5.17
기대수익:
5.01 USD
평균 이익:
6.78 USD
평균 손실:
-14.33 USD
연속 최대 손실:
3 (-52.70 USD)
연속 최대 손실:
-116.15 USD (1)
월별 성장률:
8.03%
연간 예측:
97.42%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
123.39 USD (3.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.20% (116.15 USD)
자본금별:
25.90% (998.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|513
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|2.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|139K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +112.24 USD
최악의 거래: -116 USD
연속 최대 이익: 114
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +492.98 USD
연속 최대 손실: -52.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
