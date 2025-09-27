- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
507
Gewinntrades:
464 (91.51%)
Verlusttrades:
43 (8.48%)
Bester Trade:
112.24 USD
Schlechtester Trade:
-116.15 USD
Bruttoprofit:
3 146.72 USD (161 943 pips)
Bruttoverlust:
-616.30 USD (27 249 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
108 (453.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
453.13 USD (108)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
78.66%
Max deposit load:
8.62%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
20.51
Long-Positionen:
456 (89.94%)
Short-Positionen:
51 (10.06%)
Profit-Faktor:
5.11
Mathematische Gewinnerwartung:
4.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-52.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-116.15 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.78%
Jahresprognose:
106.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
123.39 USD (3.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.20% (116.15 USD)
Kapital:
25.90% (998.16 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|135K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +112.24 USD
Schlechtester Trade: -116 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 108
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +453.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -52.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
127%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
17
100%
507
91%
79%
5.10
4.99
USD
USD
26%
1:500