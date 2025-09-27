SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Mighty Flow FX
Wai Lam Chew

Mighty Flow FX

Wai Lam Chew
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 127%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
507
Gewinntrades:
464 (91.51%)
Verlusttrades:
43 (8.48%)
Bester Trade:
112.24 USD
Schlechtester Trade:
-116.15 USD
Bruttoprofit:
3 146.72 USD (161 943 pips)
Bruttoverlust:
-616.30 USD (27 249 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
108 (453.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
453.13 USD (108)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
78.66%
Max deposit load:
8.62%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
20.51
Long-Positionen:
456 (89.94%)
Short-Positionen:
51 (10.06%)
Profit-Faktor:
5.11
Mathematische Gewinnerwartung:
4.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-52.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-116.15 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.78%
Jahresprognose:
106.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
123.39 USD (3.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.20% (116.15 USD)
Kapital:
25.90% (998.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 507
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 2.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr 135K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +112.24 USD
Schlechtester Trade: -116 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 108
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +453.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -52.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.

Recommended minimum: $2,000 balance.
Keine Bewertungen
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 05:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 04:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.27 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mighty Flow FX
30 USD pro Monat
127%
0
0
USD
4.5K
USD
17
100%
507
91%
79%
5.10
4.99
USD
26%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.