- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
124
Bénéfice trades:
111 (89.51%)
Perte trades:
13 (10.48%)
Meilleure transaction:
97.74 USD
Pire transaction:
-116.15 USD
Bénéfice brut:
1 285.61 USD (27 445 pips)
Perte brute:
-311.10 USD (9 175 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (333.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
433.34 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
8.39
Longs trades:
101 (81.45%)
Courts trades:
23 (18.55%)
Facteur de profit:
4.13
Rendement attendu:
7.86 USD
Bénéfice moyen:
11.58 USD
Perte moyenne:
-23.93 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-12.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-116.15 USD (1)
Croissance mensuelle:
48.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
116.15 USD (4.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.20% (116.15 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDr
|975
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDr
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +97.74 USD
Pire transaction: -116 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +333.65 USD
Perte consécutive maximale: -12.84 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Mighty Flow FX delivers a powerful yet calculated approach to XAUUSD trading. With a preference for buy-side opportunities, it leverages order block and fair value gap (FVG) techniques to capture high-probability entries during key market imbalances. Multiple positions may be opened strategically to optimize recovery and growth, always with a focus on controlled exposure. To maximize performance, a swap-free account is recommended. Perfect for traders seeking the strength of gold momentum combined with intelligent execution.
Recommended minimum: $2,000 balance.
Aucun avis