- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
39 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (25.00%)
En iyi işlem:
46.47 SEK
En kötü işlem:
-41.61 SEK
Brüt kâr:
501.44 SEK (6 925 pips)
Brüt zarar:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (118.42 SEK)
Maksimum ardışık kâr:
118.42 SEK (10)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
51.36%
Maks. mevduat yükü:
46.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
27 (51.92%)
Satış işlemleri:
25 (48.08%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
5.91 SEK
Ortalama kâr:
12.86 SEK
Ortalama zarar:
-14.94 SEK
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.81 SEK)
Maksimum ardışık zarar:
-65.32 SEK (2)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.87 SEK
Maksimum:
65.32 SEK (2.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (65.32 SEK)
Varlığa göre:
4.32% (131.35 SEK)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.47 SEK
En kötü işlem: -42 SEK
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +118.42 SEK
Maksimum ardışık zarar: -27.81 SEK
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Forex.com-Live 122
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.08 × 12
|
Forex.com-Live 124
|0.56 × 36
|
Forex.com-Live 123
|1.40 × 5
|
LQD1-Live01
|3.29 × 7
|
Forex.com-Live 120
|8.00 × 1
|
LandFX-Live2
|9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
3.3K
SEK
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
SEK
4%
1:200