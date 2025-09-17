Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PFD-Real 0.00 × 1 Monex-Server2 0.00 × 2 TradersWay-Live 0.00 × 2 Forex.com-Live 122 0.00 × 1 OANDA-v20 Live-1 0.08 × 12 Forex.com-Live 124 0.56 × 36 Forex.com-Live 123 1.40 × 5 LQD1-Live01 3.29 × 7 Forex.com-Live 120 8.00 × 1 LandFX-Live2 9.50 × 4 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya