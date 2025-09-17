SinyallerBölümler
Per Daniel Sundkvist

Trading Box Live signals

Per Daniel Sundkvist
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
IG-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
39 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (25.00%)
En iyi işlem:
46.47 SEK
En kötü işlem:
-41.61 SEK
Brüt kâr:
501.44 SEK (6 925 pips)
Brüt zarar:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (118.42 SEK)
Maksimum ardışık kâr:
118.42 SEK (10)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
51.36%
Maks. mevduat yükü:
46.62%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
27 (51.92%)
Satış işlemleri:
25 (48.08%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
5.91 SEK
Ortalama kâr:
12.86 SEK
Ortalama zarar:
-14.94 SEK
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.81 SEK)
Maksimum ardışık zarar:
-65.32 SEK (2)
Aylık büyüme:
0.42%
Yıllık tahmin:
5.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.87 SEK
Maksimum:
65.32 SEK (2.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (65.32 SEK)
Varlığa göre:
4.32% (131.35 SEK)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURSGD 46
AUDCAD 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURSGD 30
AUDCAD 13
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURSGD 2.8K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.47 SEK
En kötü işlem: -42 SEK
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +118.42 SEK
Maksimum ardışık zarar: -27.81 SEK

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PFD-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
Forex.com-Live 122
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.08 × 12
Forex.com-Live 124
0.56 × 36
Forex.com-Live 123
1.40 × 5
LQD1-Live01
3.29 × 7
Forex.com-Live 120
8.00 × 1
LandFX-Live2
9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.

TBC

İnceleme yok
2025.11.28 19:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 01:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 01:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Box Live signals
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
3.3K
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
4%
1:200
