- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
42 (76.36%)
손실 거래:
13 (23.64%)
최고의 거래:
46.47 SEK
최악의 거래:
-41.61 SEK
총 수익:
528.19 SEK (7 300 pips)
총 손실:
-194.20 SEK (2 628 pips)
연속 최대 이익:
12 (135.73 SEK)
연속 최대 이익:
135.73 SEK (12)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
49.97%
최대 입금량:
46.62%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.11
롱(주식매수):
30 (54.55%)
숏(주식차입매도):
25 (45.45%)
수익 요인:
2.72
기대수익:
6.07 SEK
평균 이익:
12.58 SEK
평균 손실:
-14.94 SEK
연속 최대 손실:
3 (-27.81 SEK)
연속 최대 손실:
-65.32 SEK (2)
월별 성장률:
0.42%
연간 예측:
4.12%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
23.87 SEK
최대한의:
65.32 SEK (2.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.15% (65.32 SEK)
자본금별:
4.78% (157.86 SEK)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURSGD
|49
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURSGD
|34
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURSGD
|3.2K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.47 SEK
최악의 거래: -42 SEK
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +135.73 SEK
연속 최대 손실: -27.81 SEK
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Leverage is 1:30 and the withdrawal/deposit is IG's background noise.
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
3.3K
SEK
SEK
15
100%
55
76%
50%
2.71
6.07
SEK
SEK
5%
1:200