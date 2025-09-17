리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IG-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PFD-Real 0.00 × 1 Monex-Server2 0.00 × 2 TradersWay-Live 0.00 × 2 Forex.com-Live 122 0.00 × 1 OANDA-v20 Live-1 0.08 × 12 Forex.com-Live 124 0.56 × 36 Forex.com-Live 123 1.40 × 5 LQD1-Live01 3.29 × 7 Forex.com-Live 120 8.00 × 1 LandFX-Live2 9.50 × 4