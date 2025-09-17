- Croissance
Trades:
52
Bénéfice trades:
39 (75.00%)
Perte trades:
13 (25.00%)
Meilleure transaction:
46.47 SEK
Pire transaction:
-41.61 SEK
Bénéfice brut:
501.44 SEK (6 925 pips)
Perte brute:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (118.42 SEK)
Bénéfice consécutif maximal:
118.42 SEK (10)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
51.36%
Charge de dépôt maximale:
46.62%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.70
Longs trades:
27 (51.92%)
Courts trades:
25 (48.08%)
Facteur de profit:
2.58
Rendement attendu:
5.91 SEK
Bénéfice moyen:
12.86 SEK
Perte moyenne:
-14.94 SEK
Pertes consécutives maximales:
3 (-27.81 SEK)
Perte consécutive maximale:
-65.32 SEK (2)
Croissance mensuelle:
0.42%
Prévision annuelle:
5.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.87 SEK
Maximal:
65.32 SEK (2.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.15% (65.32 SEK)
Par fonds propres:
4.32% (131.35 SEK)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Meilleure transaction: +46.47 SEK
Pire transaction: -42 SEK
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +118.42 SEK
Perte consécutive maximale: -27.81 SEK
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Forex.com-Live 122
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.08 × 12
|
Forex.com-Live 124
|0.56 × 36
|
Forex.com-Live 123
|1.40 × 5
|
LQD1-Live01
|3.29 × 7
|
Forex.com-Live 120
|8.00 × 1
|
LandFX-Live2
|9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
