Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PFD-Real 0.00 × 1 Monex-Server2 0.00 × 2 TradersWay-Live 0.00 × 2 Forex.com-Live 122 0.00 × 1 OANDA-v20 Live-1 0.08 × 12 Forex.com-Live 124 0.56 × 36 Forex.com-Live 123 1.40 × 5 LQD1-Live01 3.29 × 7 Forex.com-Live 120 8.00 × 1 LandFX-Live2 9.50 × 4