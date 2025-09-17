SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading Box Live signals
Per Daniel Sundkvist

Trading Box Live signals

Per Daniel Sundkvist
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
IG-LIVE
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
39 (75.00%)
Perte trades:
13 (25.00%)
Meilleure transaction:
46.47 SEK
Pire transaction:
-41.61 SEK
Bénéfice brut:
501.44 SEK (6 925 pips)
Perte brute:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (118.42 SEK)
Bénéfice consécutif maximal:
118.42 SEK (10)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
51.36%
Charge de dépôt maximale:
46.62%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.70
Longs trades:
27 (51.92%)
Courts trades:
25 (48.08%)
Facteur de profit:
2.58
Rendement attendu:
5.91 SEK
Bénéfice moyen:
12.86 SEK
Perte moyenne:
-14.94 SEK
Pertes consécutives maximales:
3 (-27.81 SEK)
Perte consécutive maximale:
-65.32 SEK (2)
Croissance mensuelle:
0.42%
Prévision annuelle:
5.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.87 SEK
Maximal:
65.32 SEK (2.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.15% (65.32 SEK)
Par fonds propres:
4.32% (131.35 SEK)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURSGD 46
AUDCAD 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURSGD 30
AUDCAD 13
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURSGD 2.8K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.47 SEK
Pire transaction: -42 SEK
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +118.42 SEK
Perte consécutive maximale: -27.81 SEK

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PFD-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
Forex.com-Live 122
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.08 × 12
Forex.com-Live 124
0.56 × 36
Forex.com-Live 123
1.40 × 5
LQD1-Live01
3.29 × 7
Forex.com-Live 120
8.00 × 1
LandFX-Live2
9.50 × 4
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.

TBC

Aucun avis
2025.11.28 19:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 01:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 01:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading Box Live signals
30 USD par mois
2%
0
0
USD
3.3K
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
4%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.