Per Daniel Sundkvist

Trading Box Live signals

Per Daniel Sundkvist
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
IG-LIVE
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
39 (75.00%)
損失トレード:
13 (25.00%)
ベストトレード:
46.47 SEK
最悪のトレード:
-41.61 SEK
総利益:
501.44 SEK (6 925 pips)
総損失:
-194.20 SEK (2 628 pips)
最大連続の勝ち:
10 (118.42 SEK)
最大連続利益:
118.42 SEK (10)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
51.36%
最大入金額:
46.62%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
27 (51.92%)
短いトレード:
25 (48.08%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
5.91 SEK
平均利益:
12.86 SEK
平均損失:
-14.94 SEK
最大連続の負け:
3 (-27.81 SEK)
最大連続損失:
-65.32 SEK (2)
月間成長:
0.42%
年間予想:
5.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.87 SEK
最大の:
65.32 SEK (2.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.15% (65.32 SEK)
エクイティによる:
4.32% (131.35 SEK)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURSGD 46
AUDCAD 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURSGD 30
AUDCAD 13
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURSGD 2.8K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.47 SEK
最悪のトレード: -42 SEK
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +118.42 SEK
最大連続損失: -27.81 SEK

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PFD-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
Forex.com-Live 122
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.08 × 12
Forex.com-Live 124
0.56 × 36
Forex.com-Live 123
1.40 × 5
LQD1-Live01
3.29 × 7
Forex.com-Live 120
8.00 × 1
LandFX-Live2
9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.

TBC

レビューなし
2025.11.28 19:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 01:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 01:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
