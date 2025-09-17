- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
39 (75.00%)
損失トレード:
13 (25.00%)
ベストトレード:
46.47 SEK
最悪のトレード:
-41.61 SEK
総利益:
501.44 SEK (6 925 pips)
総損失:
-194.20 SEK (2 628 pips)
最大連続の勝ち:
10 (118.42 SEK)
最大連続利益:
118.42 SEK (10)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
51.36%
最大入金額:
46.62%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.70
長いトレード:
27 (51.92%)
短いトレード:
25 (48.08%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
5.91 SEK
平均利益:
12.86 SEK
平均損失:
-14.94 SEK
最大連続の負け:
3 (-27.81 SEK)
最大連続損失:
-65.32 SEK (2)
月間成長:
0.42%
年間予想:
5.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.87 SEK
最大の:
65.32 SEK (2.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.15% (65.32 SEK)
エクイティによる:
4.32% (131.35 SEK)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.47 SEK
最悪のトレード: -42 SEK
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +118.42 SEK
最大連続損失: -27.81 SEK
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IG-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Forex.com-Live 122
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.08 × 12
|
Forex.com-Live 124
|0.56 × 36
|
Forex.com-Live 123
|1.40 × 5
|
LQD1-Live01
|3.29 × 7
|
Forex.com-Live 120
|8.00 × 1
|
LandFX-Live2
|9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
3.3K
SEK
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
SEK
4%
1:200