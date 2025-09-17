SeñalesSecciones
Trading Box Live signals

Per Daniel Sundkvist
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 2%
IG-LIVE
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
39 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
13 (25.00%)
Mejor transacción:
46.47 SEK
Peor transacción:
-41.61 SEK
Beneficio Bruto:
501.44 SEK (6 925 pips)
Pérdidas Brutas:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (118.42 SEK)
Beneficio máximo consecutivo:
118.42 SEK (10)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
51.36%
Carga máxima del depósito:
46.62%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.70
Transacciones Largas:
27 (51.92%)
Transacciones Cortas:
25 (48.08%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
5.91 SEK
Beneficio medio:
12.86 SEK
Pérdidas medias:
-14.94 SEK
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-27.81 SEK)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.32 SEK (2)
Crecimiento al mes:
0.42%
Pronóstico anual:
5.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.87 SEK
Máxima:
65.32 SEK (2.15%)
Reducción relativa:
De balance:
2.15% (65.32 SEK)
De fondos:
4.32% (131.35 SEK)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURSGD 46
AUDCAD 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURSGD 30
AUDCAD 13
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURSGD 2.8K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.47 SEK
Peor transacción: -42 SEK
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +118.42 SEK
Pérdidas máximas consecutivas: -27.81 SEK

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IG-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PFD-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
Forex.com-Live 122
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.08 × 12
Forex.com-Live 124
0.56 × 36
Forex.com-Live 123
1.40 × 5
LQD1-Live01
3.29 × 7
Forex.com-Live 120
8.00 × 1
LandFX-Live2
9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.

TBC

No hay comentarios
2025.11.28 19:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 01:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 01:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
