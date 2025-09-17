- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
39 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
13 (25.00%)
Mejor transacción:
46.47 SEK
Peor transacción:
-41.61 SEK
Beneficio Bruto:
501.44 SEK (6 925 pips)
Pérdidas Brutas:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (118.42 SEK)
Beneficio máximo consecutivo:
118.42 SEK (10)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
51.36%
Carga máxima del depósito:
46.62%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.70
Transacciones Largas:
27 (51.92%)
Transacciones Cortas:
25 (48.08%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
5.91 SEK
Beneficio medio:
12.86 SEK
Pérdidas medias:
-14.94 SEK
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-27.81 SEK)
Pérdidas máximas consecutivas:
-65.32 SEK (2)
Crecimiento al mes:
0.42%
Pronóstico anual:
5.11%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.87 SEK
Máxima:
65.32 SEK (2.15%)
Reducción relativa:
De balance:
2.15% (65.32 SEK)
De fondos:
4.32% (131.35 SEK)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +46.47 SEK
Peor transacción: -42 SEK
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +118.42 SEK
Pérdidas máximas consecutivas: -27.81 SEK
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IG-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Forex.com-Live 122
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.08 × 12
|
Forex.com-Live 124
|0.56 × 36
|
Forex.com-Live 123
|1.40 × 5
|
LQD1-Live01
|3.29 × 7
|
Forex.com-Live 120
|8.00 × 1
|
LandFX-Live2
|9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
3.3K
SEK
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
SEK
4%
1:200