- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
39 (75.00%)
Loss Trade:
13 (25.00%)
Best Trade:
46.47 SEK
Worst Trade:
-41.61 SEK
Profitto lordo:
501.44 SEK (6 925 pips)
Perdita lorda:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (118.42 SEK)
Massimo profitto consecutivo:
118.42 SEK (10)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
51.36%
Massimo carico di deposito:
46.62%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.70
Long Trade:
27 (51.92%)
Short Trade:
25 (48.08%)
Fattore di profitto:
2.58
Profitto previsto:
5.91 SEK
Profitto medio:
12.86 SEK
Perdita media:
-14.94 SEK
Massime perdite consecutive:
3 (-27.81 SEK)
Massima perdita consecutiva:
-65.32 SEK (2)
Crescita mensile:
0.42%
Previsione annuale:
5.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.87 SEK
Massimale:
65.32 SEK (2.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.15% (65.32 SEK)
Per equità:
4.32% (131.35 SEK)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.47 SEK
Worst Trade: -42 SEK
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +118.42 SEK
Massima perdita consecutiva: -27.81 SEK
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Forex.com-Live 122
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.08 × 12
|
Forex.com-Live 124
|0.56 × 36
|
Forex.com-Live 123
|1.40 × 5
|
LQD1-Live01
|3.29 × 7
|
Forex.com-Live 120
|8.00 × 1
|
LandFX-Live2
|9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
3.3K
SEK
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
SEK
4%
1:200