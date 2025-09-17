- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
39 (75.00%)
Negociações com perda:
13 (25.00%)
Melhor negociação:
46.47 SEK
Pior negociação:
-41.61 SEK
Lucro bruto:
501.44 SEK (6 925 pips)
Perda bruta:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (118.42 SEK)
Máximo lucro consecutivo:
118.42 SEK (10)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
51.36%
Depósito máximo carregado:
46.62%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
27 (51.92%)
Negociações curtas:
25 (48.08%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
5.91 SEK
Lucro médio:
12.86 SEK
Perda média:
-14.94 SEK
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.81 SEK)
Máxima perda consecutiva:
-65.32 SEK (2)
Crescimento mensal:
0.42%
Previsão anual:
5.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.87 SEK
Máximo:
65.32 SEK (2.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.15% (65.32 SEK)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (131.35 SEK)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.47 SEK
Pior negociação: -42 SEK
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +118.42 SEK
Máxima perda consecutiva: -27.81 SEK
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Forex.com-Live 122
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.08 × 12
|
Forex.com-Live 124
|0.56 × 36
|
Forex.com-Live 123
|1.40 × 5
|
LQD1-Live01
|3.29 × 7
|
Forex.com-Live 120
|8.00 × 1
|
LandFX-Live2
|9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
3.3K
SEK
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
SEK
4%
1:200