Per Daniel Sundkvist

Trading Box Live signals

Per Daniel Sundkvist
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
IG-LIVE
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
39 (75.00%)
Negociações com perda:
13 (25.00%)
Melhor negociação:
46.47 SEK
Pior negociação:
-41.61 SEK
Lucro bruto:
501.44 SEK (6 925 pips)
Perda bruta:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (118.42 SEK)
Máximo lucro consecutivo:
118.42 SEK (10)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
51.36%
Depósito máximo carregado:
46.62%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.70
Negociações longas:
27 (51.92%)
Negociações curtas:
25 (48.08%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
5.91 SEK
Lucro médio:
12.86 SEK
Perda média:
-14.94 SEK
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-27.81 SEK)
Máxima perda consecutiva:
-65.32 SEK (2)
Crescimento mensal:
0.42%
Previsão anual:
5.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.87 SEK
Máximo:
65.32 SEK (2.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.15% (65.32 SEK)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (131.35 SEK)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURSGD 46
AUDCAD 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURSGD 30
AUDCAD 13
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURSGD 2.8K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.47 SEK
Pior negociação: -42 SEK
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +118.42 SEK
Máxima perda consecutiva: -27.81 SEK

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IG-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PFD-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
Forex.com-Live 122
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.08 × 12
Forex.com-Live 124
0.56 × 36
Forex.com-Live 123
1.40 × 5
LQD1-Live01
3.29 × 7
Forex.com-Live 120
8.00 × 1
LandFX-Live2
9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.

TBC

Sem comentários
2025.11.28 19:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 01:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 01:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
