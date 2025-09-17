信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Trading Box Live signals
Per Daniel Sundkvist

Trading Box Live signals

Per Daniel Sundkvist
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 2%
IG-LIVE
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
52
盈利交易:
39 (75.00%)
亏损交易:
13 (25.00%)
最好交易:
46.47 SEK
最差交易:
-41.61 SEK
毛利:
501.44 SEK (6 925 pips)
毛利亏损:
-194.20 SEK (2 628 pips)
最大连续赢利:
10 (118.42 SEK)
最大连续盈利:
118.42 SEK (10)
夏普比率:
0.38
交易活动:
51.36%
最大入金加载:
46.62%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.70
长期交易:
27 (51.92%)
短期交易:
25 (48.08%)
利润因子:
2.58
预期回报:
5.91 SEK
平均利润:
12.86 SEK
平均损失:
-14.94 SEK
最大连续失误:
3 (-27.81 SEK)
最大连续亏损:
-65.32 SEK (2)
每月增长:
0.42%
年度预测:
5.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
23.87 SEK
最大值:
65.32 SEK (2.15%)
相对跌幅:
结余:
2.15% (65.32 SEK)
净值:
4.32% (131.35 SEK)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURSGD 46
AUDCAD 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURSGD 30
AUDCAD 13
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURSGD 2.8K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.47 SEK
最差交易: -42 SEK
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +118.42 SEK
最大连续亏损: -27.81 SEK

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PFD-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
Forex.com-Live 122
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.08 × 12
Forex.com-Live 124
0.56 × 36
Forex.com-Live 123
1.40 × 5
LQD1-Live01
3.29 × 7
Forex.com-Live 120
8.00 × 1
LandFX-Live2
9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.

TBC

没有评论
2025.11.28 19:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 01:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 01:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trading Box Live signals
每月30 USD
2%
0
0
USD
3.3K
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
4%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载