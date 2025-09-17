- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
52
盈利交易:
39 (75.00%)
亏损交易:
13 (25.00%)
最好交易:
46.47 SEK
最差交易:
-41.61 SEK
毛利:
501.44 SEK (6 925 pips)
毛利亏损:
-194.20 SEK (2 628 pips)
最大连续赢利:
10 (118.42 SEK)
最大连续盈利:
118.42 SEK (10)
夏普比率:
0.38
交易活动:
51.36%
最大入金加载:
46.62%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.70
长期交易:
27 (51.92%)
短期交易:
25 (48.08%)
利润因子:
2.58
预期回报:
5.91 SEK
平均利润:
12.86 SEK
平均损失:
-14.94 SEK
最大连续失误:
3 (-27.81 SEK)
最大连续亏损:
-65.32 SEK (2)
每月增长:
0.42%
年度预测:
5.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
23.87 SEK
最大值:
65.32 SEK (2.15%)
相对跌幅:
结余:
2.15% (65.32 SEK)
净值:
4.32% (131.35 SEK)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
