Per Daniel Sundkvist

Trading Box Live signals

Per Daniel Sundkvist
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
IG-LIVE
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
39 (75.00%)
Verlusttrades:
13 (25.00%)
Bester Trade:
46.47 SEK
Schlechtester Trade:
-41.61 SEK
Bruttoprofit:
501.44 SEK (6 925 pips)
Bruttoverlust:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (118.42 SEK)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
118.42 SEK (10)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
51.36%
Max deposit load:
46.62%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.70
Long-Positionen:
27 (51.92%)
Short-Positionen:
25 (48.08%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
5.91 SEK
Durchschnittlicher Profit:
12.86 SEK
Durchschnittlicher Verlust:
-14.94 SEK
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-27.81 SEK)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.32 SEK (2)
Wachstum pro Monat :
0.42%
Jahresprognose:
5.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.87 SEK
Maximaler:
65.32 SEK (2.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.15% (65.32 SEK)
Kapital:
4.32% (131.35 SEK)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURSGD 46
AUDCAD 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURSGD 30
AUDCAD 13
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURSGD 2.8K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.47 SEK
Schlechtester Trade: -42 SEK
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +118.42 SEK
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.81 SEK

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IG-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PFD-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
Forex.com-Live 122
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.08 × 12
Forex.com-Live 124
0.56 × 36
Forex.com-Live 123
1.40 × 5
LQD1-Live01
3.29 × 7
Forex.com-Live 120
8.00 × 1
LandFX-Live2
9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.

TBC

Keine Bewertungen
2025.11.28 19:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 01:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 01:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
