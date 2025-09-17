- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
39 (75.00%)
Verlusttrades:
13 (25.00%)
Bester Trade:
46.47 SEK
Schlechtester Trade:
-41.61 SEK
Bruttoprofit:
501.44 SEK (6 925 pips)
Bruttoverlust:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (118.42 SEK)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
118.42 SEK (10)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
51.36%
Max deposit load:
46.62%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.70
Long-Positionen:
27 (51.92%)
Short-Positionen:
25 (48.08%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
5.91 SEK
Durchschnittlicher Profit:
12.86 SEK
Durchschnittlicher Verlust:
-14.94 SEK
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-27.81 SEK)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-65.32 SEK (2)
Wachstum pro Monat :
0.42%
Jahresprognose:
5.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.87 SEK
Maximaler:
65.32 SEK (2.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.15% (65.32 SEK)
Kapital:
4.32% (131.35 SEK)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.47 SEK
Schlechtester Trade: -42 SEK
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +118.42 SEK
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.81 SEK
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IG-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Forex.com-Live 122
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.08 × 12
|
Forex.com-Live 124
|0.56 × 36
|
Forex.com-Live 123
|1.40 × 5
|
LQD1-Live01
|3.29 × 7
|
Forex.com-Live 120
|8.00 × 1
|
LandFX-Live2
|9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
USD
3.3K
SEK
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
SEK
4%
1:200