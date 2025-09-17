СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trading Box Live signals
Per Daniel Sundkvist

Trading Box Live signals

Per Daniel Sundkvist
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
IG-LIVE
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
39 (75.00%)
Убыточных трейдов:
13 (25.00%)
Лучший трейд:
46.47 SEK
Худший трейд:
-41.61 SEK
Общая прибыль:
501.44 SEK (6 925 pips)
Общий убыток:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (118.42 SEK)
Макс. прибыль в серии:
118.42 SEK (10)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
51.36%
Макс. загрузка депозита:
46.62%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.70
Длинных трейдов:
27 (51.92%)
Коротких трейдов:
25 (48.08%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
5.91 SEK
Средняя прибыль:
12.86 SEK
Средний убыток:
-14.94 SEK
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.81 SEK)
Макс. убыток в серии:
-65.32 SEK (2)
Прирост в месяц:
0.42%
Годовой прогноз:
5.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.87 SEK
Максимальная:
65.32 SEK (2.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.15% (65.32 SEK)
По эквити:
4.32% (131.35 SEK)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURSGD 46
AUDCAD 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURSGD 30
AUDCAD 13
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURSGD 2.8K
AUDCAD 1.4K
EURCHF 124
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.47 SEK
Худший трейд: -42 SEK
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +118.42 SEK
Макс. убыток в серии: -27.81 SEK

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PFD-Real
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 2
TradersWay-Live
0.00 × 2
Forex.com-Live 122
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-1
0.08 × 12
Forex.com-Live 124
0.56 × 36
Forex.com-Live 123
1.40 × 5
LQD1-Live01
3.29 × 7
Forex.com-Live 120
8.00 × 1
LandFX-Live2
9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.

TBC

Нет отзывов
2025.11.28 19:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.17 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 09:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 01:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 01:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 00:04
Share of trading days is too low
2025.09.23 00:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 07:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading Box Live signals
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
3.3K
SEK
14
100%
52
75%
51%
2.58
5.91
SEK
4%
1:200
