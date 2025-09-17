- Прирост
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
39 (75.00%)
Убыточных трейдов:
13 (25.00%)
Лучший трейд:
46.47 SEK
Худший трейд:
-41.61 SEK
Общая прибыль:
501.44 SEK (6 925 pips)
Общий убыток:
-194.20 SEK (2 628 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (118.42 SEK)
Макс. прибыль в серии:
118.42 SEK (10)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
51.36%
Макс. загрузка депозита:
46.62%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.70
Длинных трейдов:
27 (51.92%)
Коротких трейдов:
25 (48.08%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
5.91 SEK
Средняя прибыль:
12.86 SEK
Средний убыток:
-14.94 SEK
Макс. серия проигрышей:
3 (-27.81 SEK)
Макс. убыток в серии:
-65.32 SEK (2)
Прирост в месяц:
0.42%
Годовой прогноз:
5.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.87 SEK
Максимальная:
65.32 SEK (2.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.15% (65.32 SEK)
По эквити:
4.32% (131.35 SEK)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURSGD
|46
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURSGD
|30
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURSGD
|2.8K
|AUDCAD
|1.4K
|EURCHF
|124
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.47 SEK
Худший трейд: -42 SEK
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +118.42 SEK
Макс. убыток в серии: -27.81 SEK
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IG-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Forex.com-Live 122
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-1
|0.08 × 12
|
Forex.com-Live 124
|0.56 × 36
|
Forex.com-Live 123
|1.40 × 5
|
LQD1-Live01
|3.29 × 7
|
Forex.com-Live 120
|8.00 × 1
|
LandFX-Live2
|9.50 × 4
Gathering of historical forwardstesting of made stable strategies.
TBC
Нет отзывов
