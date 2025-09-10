- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 408
Kârla kapanan işlemler:
6 537 (77.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 871 (22.25%)
En iyi işlem:
820.44 USD
En kötü işlem:
-194.50 USD
Brüt kâr:
28 059.05 USD (1 023 039 pips)
Brüt zarar:
-18 014.87 USD (534 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (47.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 328.58 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.38%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
8.11
Alış işlemleri:
4 512 (53.66%)
Satış işlemleri:
3 896 (46.34%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 239.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 239.17 USD (15)
Aylık büyüme:
1.28%
Yıllık tahmin:
16.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.70 USD
Maksimum:
1 239.17 USD (9.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.73% (853.51 USD)
Varlığa göre:
3.04% (321.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8400
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|9.6K
|ETHUSD
|852
|GBPUSD
|-434
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|43K
|ETHUSD
|448K
|GBPUSD
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +820.44 USD
En kötü işlem: -195 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +47.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 239.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
303%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
236
99%
8 408
77%
92%
1.55
1.19
USD
USD
18%
1:500