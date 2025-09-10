SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sputnik SI Auto
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0 inceleme
Güvenilirlik
236 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 303%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 408
Kârla kapanan işlemler:
6 537 (77.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 871 (22.25%)
En iyi işlem:
820.44 USD
En kötü işlem:
-194.50 USD
Brüt kâr:
28 059.05 USD (1 023 039 pips)
Brüt zarar:
-18 014.87 USD (534 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (47.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 328.58 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.38%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
8.11
Alış işlemleri:
4 512 (53.66%)
Satış işlemleri:
3 896 (46.34%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
4.29 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 239.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 239.17 USD (15)
Aylık büyüme:
1.28%
Yıllık tahmin:
16.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.70 USD
Maksimum:
1 239.17 USD (9.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.73% (853.51 USD)
Varlığa göre:
3.04% (321.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8400
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 9.6K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 43K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +820.44 USD
En kötü işlem: -195 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +47.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 239.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sputnik SI Auto
Ayda 40 USD
303%
0
0
USD
11K
USD
236
99%
8 408
77%
92%
1.55
1.19
USD
18%
1:500
