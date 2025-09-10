SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sputnik SI Auto
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0 avis
Fiabilité
236 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2021 303%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 408
Bénéfice trades:
6 537 (77.74%)
Perte trades:
1 871 (22.25%)
Meilleure transaction:
820.44 USD
Pire transaction:
-194.50 USD
Bénéfice brut:
28 059.05 USD (1 023 039 pips)
Perte brute:
-18 014.87 USD (534 094 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (47.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 328.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
92.38%
Charge de dépôt maximale:
1.28%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
8.11
Longs trades:
4 512 (53.66%)
Courts trades:
3 896 (46.34%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
1.19 USD
Bénéfice moyen:
4.29 USD
Perte moyenne:
-9.63 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 239.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 239.17 USD (15)
Croissance mensuelle:
1.28%
Prévision annuelle:
16.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.70 USD
Maximal:
1 239.17 USD (9.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.73% (853.51 USD)
Par fonds propres:
3.04% (321.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8400
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 9.6K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 43K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +820.44 USD
Pire transaction: -195 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +47.43 USD
Perte consécutive maximale: -1 239.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 plus...
Aucun avis
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
