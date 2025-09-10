SignaleKategorien
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
239 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2021 306%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 464
Gewinntrades:
6 579 (77.72%)
Verlusttrades:
1 885 (22.27%)
Bester Trade:
820.44 USD
Schlechtester Trade:
-194.50 USD
Bruttoprofit:
28 237.23 USD (1 026 678 pips)
Bruttoverlust:
-18 124.08 USD (538 467 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (47.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 328.58 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
93.92%
Max deposit load:
1.28%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
8.16
Long-Positionen:
4 530 (53.52%)
Short-Positionen:
3 934 (46.48%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 239.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 239.17 USD (15)
Wachstum pro Monat :
1.16%
Jahresprognose:
14.09%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.70 USD
Maximaler:
1 239.17 USD (9.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.73% (853.51 USD)
Kapital:
3.04% (321.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 8456
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 9.7K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 42K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +820.44 USD
Schlechtester Trade: -195 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 239.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
noch 316 ...
Keine Bewertungen
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
