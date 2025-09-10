SinaisSeções
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0 comentários
Confiabilidade
238 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2021 305%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 459
Negociações com lucro:
6 576 (77.73%)
Negociações com perda:
1 883 (22.26%)
Melhor negociação:
820.44 USD
Pior negociação:
-194.50 USD
Lucro bruto:
28 231.05 USD (1 026 352 pips)
Perda bruta:
-18 122.28 USD (538 390 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (47.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 328.58 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
93.92%
Depósito máximo carregado:
1.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
8.16
Negociações longas:
4 530 (53.55%)
Negociações curtas:
3 929 (46.45%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
4.29 USD
Perda média:
-9.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 239.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 239.17 USD (15)
Crescimento mensal:
1.25%
Previsão anual:
15.13%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.70 USD
Máximo:
1 239.17 USD (9.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.73% (853.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.04% (321.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 8451
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 9.7K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 42K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +820.44 USD
Pior negociação: -195 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +47.43 USD
Máxima perda consecutiva: -1 239.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 mais ...
Sem comentários
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
