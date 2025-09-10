- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8 459
Negociações com lucro:
6 576 (77.73%)
Negociações com perda:
1 883 (22.26%)
Melhor negociação:
820.44 USD
Pior negociação:
-194.50 USD
Lucro bruto:
28 231.05 USD (1 026 352 pips)
Perda bruta:
-18 122.28 USD (538 390 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (47.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 328.58 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
93.92%
Depósito máximo carregado:
1.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
8.16
Negociações longas:
4 530 (53.55%)
Negociações curtas:
3 929 (46.45%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
4.29 USD
Perda média:
-9.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 239.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 239.17 USD (15)
Crescimento mensal:
1.25%
Previsão anual:
15.13%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.70 USD
Máximo:
1 239.17 USD (9.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.73% (853.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.04% (321.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8451
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|9.7K
|ETHUSD
|852
|GBPUSD
|-434
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|42K
|ETHUSD
|448K
|GBPUSD
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +820.44 USD
Pior negociação: -195 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +47.43 USD
Máxima perda consecutiva: -1 239.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
316 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
305%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
238
99%
8 459
77%
94%
1.55
1.20
USD
USD
18%
1:500