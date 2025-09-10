СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Sputnik SI Auto
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0 отзывов
Надежность
237 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2021 305%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 449
Прибыльных трейдов:
6 571 (77.77%)
Убыточных трейдов:
1 878 (22.23%)
Лучший трейд:
820.44 USD
Худший трейд:
-194.50 USD
Общая прибыль:
28 190.39 USD (1 025 564 pips)
Общий убыток:
-18 095.61 USD (537 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (47.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 328.58 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
92.91%
Макс. загрузка депозита:
1.28%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
8.15
Длинных трейдов:
4 530 (53.62%)
Коротких трейдов:
3 919 (46.38%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
4.29 USD
Средний убыток:
-9.64 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 239.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 239.17 USD (15)
Прирост в месяц:
1.46%
Годовой прогноз:
17.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.70 USD
Максимальная:
1 239.17 USD (9.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.73% (853.51 USD)
По эквити:
3.04% (321.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 8441
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 9.7K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 42K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +820.44 USD
Худший трейд: -195 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +47.43 USD
Макс. убыток в серии: -1 239.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
еще 316...
Нет отзывов
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.