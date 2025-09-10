- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8 449
Прибыльных трейдов:
6 571 (77.77%)
Убыточных трейдов:
1 878 (22.23%)
Лучший трейд:
820.44 USD
Худший трейд:
-194.50 USD
Общая прибыль:
28 190.39 USD (1 025 564 pips)
Общий убыток:
-18 095.61 USD (537 183 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (47.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 328.58 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
92.91%
Макс. загрузка депозита:
1.28%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
8.15
Длинных трейдов:
4 530 (53.62%)
Коротких трейдов:
3 919 (46.38%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
4.29 USD
Средний убыток:
-9.64 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 239.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 239.17 USD (15)
Прирост в месяц:
1.46%
Годовой прогноз:
17.74%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.70 USD
Максимальная:
1 239.17 USD (9.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.73% (853.51 USD)
По эквити:
3.04% (321.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8441
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|9.7K
|ETHUSD
|852
|GBPUSD
|-434
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|42K
|ETHUSD
|448K
|GBPUSD
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +820.44 USD
Худший трейд: -195 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +47.43 USD
Макс. убыток в серии: -1 239.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
Нет отзывов
