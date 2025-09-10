シグナルセクション
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
レビュー0件
信頼性
238週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2021 305%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 459
利益トレード:
6 576 (77.73%)
損失トレード:
1 883 (22.26%)
ベストトレード:
820.44 USD
最悪のトレード:
-194.50 USD
総利益:
28 231.05 USD (1 026 352 pips)
総損失:
-18 122.28 USD (538 390 pips)
最大連続の勝ち:
46 (47.43 USD)
最大連続利益:
1 328.58 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
93.92%
最大入金額:
1.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
8.16
長いトレード:
4 530 (53.55%)
短いトレード:
3 929 (46.45%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
4.29 USD
平均損失:
-9.62 USD
最大連続の負け:
15 (-1 239.17 USD)
最大連続損失:
-1 239.17 USD (15)
月間成長:
1.25%
年間予想:
15.13%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.70 USD
最大の:
1 239.17 USD (9.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.73% (853.51 USD)
エクイティによる:
3.04% (321.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 8451
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 9.7K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 42K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +820.44 USD
最悪のトレード: -195 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +47.43 USD
最大連続損失: -1 239.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClub-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 より多く...
レビューなし
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Sputnik SI Auto
40 USD/月
305%
0
0
USD
11K
USD
238
99%
8 459
77%
94%
1.55
1.20
USD
18%
1:500
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください