- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8 459
利益トレード:
6 576 (77.73%)
損失トレード:
1 883 (22.26%)
ベストトレード:
820.44 USD
最悪のトレード:
-194.50 USD
総利益:
28 231.05 USD (1 026 352 pips)
総損失:
-18 122.28 USD (538 390 pips)
最大連続の勝ち:
46 (47.43 USD)
最大連続利益:
1 328.58 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
93.92%
最大入金額:
1.28%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
8.16
長いトレード:
4 530 (53.55%)
短いトレード:
3 929 (46.45%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
4.29 USD
平均損失:
-9.62 USD
最大連続の負け:
15 (-1 239.17 USD)
最大連続損失:
-1 239.17 USD (15)
月間成長:
1.25%
年間予想:
15.13%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.70 USD
最大の:
1 239.17 USD (9.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.73% (853.51 USD)
エクイティによる:
3.04% (321.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8451
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|9.7K
|ETHUSD
|852
|GBPUSD
|-434
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|42K
|ETHUSD
|448K
|GBPUSD
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +820.44 USD
最悪のトレード: -195 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +47.43 USD
最大連続損失: -1 239.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClub-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
