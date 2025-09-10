- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8 408
Profit Trade:
6 537 (77.74%)
Loss Trade:
1 871 (22.25%)
Best Trade:
820.44 USD
Worst Trade:
-194.50 USD
Profitto lordo:
28 059.05 USD (1 023 039 pips)
Perdita lorda:
-18 014.87 USD (534 094 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (47.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 328.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.38%
Massimo carico di deposito:
1.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.11
Long Trade:
4 512 (53.66%)
Short Trade:
3 896 (46.34%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-9.63 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 239.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 239.17 USD (15)
Crescita mensile:
1.28%
Previsione annuale:
16.29%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.70 USD
Massimale:
1 239.17 USD (9.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.73% (853.51 USD)
Per equità:
3.04% (321.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8400
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|9.6K
|ETHUSD
|852
|GBPUSD
|-434
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|43K
|ETHUSD
|448K
|GBPUSD
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +820.44 USD
Worst Trade: -195 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +47.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 239.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
303%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
236
99%
8 408
77%
92%
1.55
1.19
USD
USD
18%
1:500