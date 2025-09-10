SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Sputnik SI Auto
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0 recensioni
Affidabilità
236 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2021 303%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 408
Profit Trade:
6 537 (77.74%)
Loss Trade:
1 871 (22.25%)
Best Trade:
820.44 USD
Worst Trade:
-194.50 USD
Profitto lordo:
28 059.05 USD (1 023 039 pips)
Perdita lorda:
-18 014.87 USD (534 094 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (47.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 328.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.38%
Massimo carico di deposito:
1.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.11
Long Trade:
4 512 (53.66%)
Short Trade:
3 896 (46.34%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.19 USD
Profitto medio:
4.29 USD
Perdita media:
-9.63 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 239.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 239.17 USD (15)
Crescita mensile:
1.28%
Previsione annuale:
16.29%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.70 USD
Massimale:
1 239.17 USD (9.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.73% (853.51 USD)
Per equità:
3.04% (321.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 8400
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 9.6K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 43K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +820.44 USD
Worst Trade: -195 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +47.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 239.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sputnik SI Auto
40USD al mese
303%
0
0
USD
11K
USD
236
99%
8 408
77%
92%
1.55
1.19
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.