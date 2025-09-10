SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sputnik SI Auto
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0 comentarios
Fiabilidad
238 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2021 305%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 459
Transacciones Rentables:
6 576 (77.73%)
Transacciones Irrentables:
1 883 (22.26%)
Mejor transacción:
820.44 USD
Peor transacción:
-194.50 USD
Beneficio Bruto:
28 231.05 USD (1 026 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 122.28 USD (538 390 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (47.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 328.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
93.92%
Carga máxima del depósito:
1.28%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
8.16
Transacciones Largas:
4 530 (53.55%)
Transacciones Cortas:
3 929 (46.45%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
4.29 USD
Pérdidas medias:
-9.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 239.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 239.17 USD (15)
Crecimiento al mes:
1.25%
Pronóstico anual:
15.13%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.70 USD
Máxima:
1 239.17 USD (9.29%)
Reducción relativa:
De balance:
17.73% (853.51 USD)
De fondos:
3.04% (321.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 8451
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 9.7K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 42K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +820.44 USD
Peor transacción: -195 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +47.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 239.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
otros 316...
No hay comentarios
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
