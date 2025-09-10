- Incremento
Total de Trades:
8 459
Transacciones Rentables:
6 576 (77.73%)
Transacciones Irrentables:
1 883 (22.26%)
Mejor transacción:
820.44 USD
Peor transacción:
-194.50 USD
Beneficio Bruto:
28 231.05 USD (1 026 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 122.28 USD (538 390 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (47.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 328.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
93.92%
Carga máxima del depósito:
1.28%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
8.16
Transacciones Largas:
4 530 (53.55%)
Transacciones Cortas:
3 929 (46.45%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
4.29 USD
Pérdidas medias:
-9.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 239.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 239.17 USD (15)
Crecimiento al mes:
1.25%
Pronóstico anual:
15.13%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.70 USD
Máxima:
1 239.17 USD (9.29%)
Reducción relativa:
De balance:
17.73% (853.51 USD)
De fondos:
3.04% (321.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8451
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|9.7K
|ETHUSD
|852
|GBPUSD
|-434
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|42K
|ETHUSD
|448K
|GBPUSD
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +820.44 USD
Peor transacción: -195 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +47.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 239.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
