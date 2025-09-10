- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 449
盈利交易:
6 571 (77.77%)
亏损交易:
1 878 (22.23%)
最好交易:
820.44 USD
最差交易:
-194.50 USD
毛利:
28 190.39 USD (1 025 564 pips)
毛利亏损:
-18 095.61 USD (537 183 pips)
最大连续赢利:
46 (47.43 USD)
最大连续盈利:
1 328.58 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
93.92%
最大入金加载:
1.28%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
47
平均持有时间:
10 小时
采收率:
8.15
长期交易:
4 530 (53.62%)
短期交易:
3 919 (46.38%)
利润因子:
1.56
预期回报:
1.19 USD
平均利润:
4.29 USD
平均损失:
-9.64 USD
最大连续失误:
15 (-1 239.17 USD)
最大连续亏损:
-1 239.17 USD (15)
每月增长:
1.46%
年度预测:
17.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
35.70 USD
最大值:
1 239.17 USD (9.29%)
相对跌幅:
结余:
17.73% (853.51 USD)
净值:
3.04% (321.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8441
|ETHUSD
|5
|GBPUSD
|3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|9.7K
|ETHUSD
|852
|GBPUSD
|-434
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|42K
|ETHUSD
|448K
|GBPUSD
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +820.44 USD
最差交易: -195 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +47.43 USD
最大连续亏损: -1 239.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
305%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
237
99%
8 449
77%
94%
1.55
1.19
USD
USD
18%
1:500