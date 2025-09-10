信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Sputnik SI Auto
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0条评论
可靠性
237
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2021 305%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8 449
盈利交易:
6 571 (77.77%)
亏损交易:
1 878 (22.23%)
最好交易:
820.44 USD
最差交易:
-194.50 USD
毛利:
28 190.39 USD (1 025 564 pips)
毛利亏损:
-18 095.61 USD (537 183 pips)
最大连续赢利:
46 (47.43 USD)
最大连续盈利:
1 328.58 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
93.92%
最大入金加载:
1.28%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
47
平均持有时间:
10 小时
采收率:
8.15
长期交易:
4 530 (53.62%)
短期交易:
3 919 (46.38%)
利润因子:
1.56
预期回报:
1.19 USD
平均利润:
4.29 USD
平均损失:
-9.64 USD
最大连续失误:
15 (-1 239.17 USD)
最大连续亏损:
-1 239.17 USD (15)
每月增长:
1.46%
年度预测:
17.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
35.70 USD
最大值:
1 239.17 USD (9.29%)
相对跌幅:
结余:
17.73% (853.51 USD)
净值:
3.04% (321.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 8441
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 9.7K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 42K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +820.44 USD
最差交易: -195 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +47.43 USD
最大连续亏损: -1 239.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sputnik SI Auto
每月40 USD
305%
0
0
USD
11K
USD
237
99%
8 449
77%
94%
1.55
1.19
USD
18%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载