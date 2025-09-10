시그널섹션
Igor Loza

Sputnik SI Auto

Igor Loza
0 리뷰
안정성
240
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 307%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8 495
이익 거래:
6 602 (77.71%)
손실 거래:
1 893 (22.28%)
최고의 거래:
820.44 USD
최악의 거래:
-194.50 USD
총 수익:
28 296.51 USD (1 028 769 pips)
총 손실:
-18 153.63 USD (539 808 pips)
연속 최대 이익:
46 (47.43 USD)
연속 최대 이익:
1 328.58 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
93.92%
최대 입금량:
1.28%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
8.19
롱(주식매수):
4 557 (53.64%)
숏(주식차입매도):
3 938 (46.36%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
1.19 USD
평균 이익:
4.29 USD
평균 손실:
-9.59 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 239.17 USD)
연속 최대 손실:
-1 239.17 USD (15)
월별 성장률:
1.07%
연간 예측:
13.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.70 USD
최대한의:
1 239.17 USD (9.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.73% (853.51 USD)
자본금별:
3.04% (321.41 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 8487
ETHUSD 5
GBPUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 9.7K
ETHUSD 852
GBPUSD -434
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 43K
ETHUSD 448K
GBPUSD -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +820.44 USD
최악의 거래: -195 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +47.43 USD
연속 최대 손실: -1 239.17 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 더...
리뷰 없음
2025.12.12 19:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
