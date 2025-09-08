- Büyüme
İşlemler:
338
Kârla kapanan işlemler:
143 (42.30%)
Zararla kapanan işlemler:
195 (57.69%)
En iyi işlem:
99.37 USD
En kötü işlem:
-87.45 USD
Brüt kâr:
4 807.36 USD (477 655 pips)
Brüt zarar:
-4 873.74 USD (451 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (451.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
451.58 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
86.84%
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
229 (67.75%)
Satış işlemleri:
109 (32.25%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
33.62 USD
Ortalama zarar:
-24.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-193.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-507.05 USD (10)
Aylık büyüme:
16.47%
Yıllık tahmin:
199.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
750.17 USD
Maksimum:
840.34 USD (51.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.85% (840.34 USD)
Varlığa göre:
9.99% (180.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|338
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-66
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.37 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +451.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
