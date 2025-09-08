SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TheBest1
Andri Utomo

TheBest1

Andri Utomo
0 inceleme
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
338
Kârla kapanan işlemler:
143 (42.30%)
Zararla kapanan işlemler:
195 (57.69%)
En iyi işlem:
99.37 USD
En kötü işlem:
-87.45 USD
Brüt kâr:
4 807.36 USD (477 655 pips)
Brüt zarar:
-4 873.74 USD (451 890 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (451.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
451.58 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
86.84%
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
229 (67.75%)
Satış işlemleri:
109 (32.25%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
33.62 USD
Ortalama zarar:
-24.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-193.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-507.05 USD (10)
Aylık büyüme:
16.47%
Yıllık tahmin:
199.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
750.17 USD
Maksimum:
840.34 USD (51.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.85% (840.34 USD)
Varlığa göre:
9.99% (180.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 338
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -66
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.37 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +451.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3

İnceleme yok
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 09:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 07:55
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 6.57% of days out of the 1050 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
80% of trades performed within 41 days. This comprises 3.9% of days out of the 1050 days of the signal's entire lifetime.
