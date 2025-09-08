- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
338
Profit Trade:
143 (42.30%)
Loss Trade:
195 (57.69%)
Best Trade:
99.37 USD
Worst Trade:
-87.45 USD
Profitto lordo:
4 807.36 USD (477 655 pips)
Perdita lorda:
-4 873.74 USD (451 890 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (451.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
451.58 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
86.84%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
229 (67.75%)
Short Trade:
109 (32.25%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
33.62 USD
Perdita media:
-24.99 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-193.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-507.05 USD (10)
Crescita mensile:
16.47%
Previsione annuale:
199.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
750.17 USD
Massimale:
840.34 USD (51.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.85% (840.34 USD)
Per equità:
9.99% (180.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|338
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-66
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +99.37 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +451.58 USD
Massima perdita consecutiva: -193.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
192 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
78
0%
338
42%
87%
0.98
-0.20
USD
USD
55%
1:200