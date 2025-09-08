SegnaliSezioni
Andri Utomo

TheBest1

Andri Utomo
0 recensioni
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
338
Profit Trade:
143 (42.30%)
Loss Trade:
195 (57.69%)
Best Trade:
99.37 USD
Worst Trade:
-87.45 USD
Profitto lordo:
4 807.36 USD (477 655 pips)
Perdita lorda:
-4 873.74 USD (451 890 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (451.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
451.58 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
86.84%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
229 (67.75%)
Short Trade:
109 (32.25%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.20 USD
Profitto medio:
33.62 USD
Perdita media:
-24.99 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-193.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-507.05 USD (10)
Crescita mensile:
16.47%
Previsione annuale:
199.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
750.17 USD
Massimale:
840.34 USD (51.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.85% (840.34 USD)
Per equità:
9.99% (180.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 338
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -66
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.37 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +451.58 USD
Massima perdita consecutiva: -193.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Non ci sono recensioni
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 09:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 07:55
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 6.57% of days out of the 1050 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
80% of trades performed within 41 days. This comprises 3.9% of days out of the 1050 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TheBest1
30USD al mese
-7%
0
0
USD
1.4K
USD
78
0%
338
42%
87%
0.98
-0.20
USD
55%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.