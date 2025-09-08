- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
515
Прибыльных трейдов:
232 (45.04%)
Убыточных трейдов:
283 (54.95%)
Лучший трейд:
108.11 USD
Худший трейд:
-101.18 USD
Общая прибыль:
12 148.59 USD (879 539 pips)
Общий убыток:
-8 675.97 USD (682 974 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (451.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 023.34 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
71.41%
Макс. загрузка депозита:
3.93%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.19
Длинных трейдов:
355 (68.93%)
Коротких трейдов:
160 (31.07%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
6.74 USD
Средняя прибыль:
52.36 USD
Средний убыток:
-30.66 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 028.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 028.74 USD (13)
Прирост в месяц:
-6.30%
Годовой прогноз:
-76.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
750.17 USD
Максимальная:
1 087.18 USD (18.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.99% (1 065.77 USD)
По эквити:
9.99% (180.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|197K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +108.11 USD
Худший трейд: -101 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +451.58 USD
Макс. убыток в серии: -1 028.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Discipline, Strategy, and Teamwork — The Foundation of TheBest1.
Andri Utomo — professional forex trader from Indonesia, founder of TheBest1 Trading Channel.
I specialize in technical analysis and trade manually using pending orders (limit & stop orders) — no robots, no automation. I never enter the market recklessly or chase random setups. I always wait patiently for the right moment, using pending orders to ensure every trade follows a clear plan and high-probability setup.
The TheBest1 account is managed by a team of 8 professionals, consisting of experienced analysts and traders, all committed to maintaining consistent growth and disciplined risk management.
My strategy is built on solid risk control, with Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) on every trade, maintaining a consistent 1:2 reward ratio. I review and refine my trading plan every 6 months to ensure long-term stability and discipline.
I believe that even with a 50% win rate, success is achievable when risk–reward balance and position sizing are managed properly.
For those following my trades, I strongly recommend using a maximum 2% risk per position — protect your capital first, and profits will follow.
Welcome to TheBest1 — where patience, teamwork, discipline, and strategy build consistent performance.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
206%
0
0
USD
USD
615
USD
USD
90
0%
515
45%
71%
1.40
6.74
USD
USD
57%
1:200