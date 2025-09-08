- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
523
Gewinntrades:
233 (44.55%)
Verlusttrades:
290 (55.45%)
Bester Trade:
108.11 USD
Schlechtester Trade:
-101.18 USD
Bruttoprofit:
12 188.92 USD (883 582 pips)
Bruttoverlust:
-8 863.17 USD (701 621 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (451.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 023.34 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
70.01%
Max deposit load:
3.93%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
3.06
Long-Positionen:
362 (69.22%)
Short-Positionen:
161 (30.78%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
6.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-30.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 028.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 028.74 USD (13)
Wachstum pro Monat :
-29.25%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
750.17 USD
Maximaler:
1 087.18 USD (18.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.99% (1 065.77 USD)
Kapital:
9.99% (180.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|523
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|182K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +108.11 USD
Schlechtester Trade: -101 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +451.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 028.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 196 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Discipline, Strategy, and Teamwork — The Foundation of TheBest1.
Andri Utomo — professional forex trader from Indonesia, founder of TheBest1 Trading Channel.
I specialize in technical analysis and trade manually using pending orders (limit & stop orders) — no robots, no automation. I never enter the market recklessly or chase random setups. I always wait patiently for the right moment, using pending orders to ensure every trade follows a clear plan and high-probability setup.
The TheBest1 account is managed by a team of 8 professionals, consisting of experienced analysts and traders, all committed to maintaining consistent growth and disciplined risk management.
My strategy is built on solid risk control, with Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) on every trade, maintaining a consistent 1:2 reward ratio. I review and refine my trading plan every 6 months to ensure long-term stability and discipline.
I believe that even with a 50% win rate, success is achievable when risk–reward balance and position sizing are managed properly.
For those following my trades, I strongly recommend using a maximum 2% risk per position — protect your capital first, and profits will follow.
Welcome to TheBest1 — where patience, teamwork, discipline, and strategy build consistent performance.
