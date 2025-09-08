SignauxSections
Andri Utomo

TheBest1

Andri Utomo
0 avis
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
338
Bénéfice trades:
143 (42.30%)
Perte trades:
195 (57.69%)
Meilleure transaction:
99.37 USD
Pire transaction:
-87.45 USD
Bénéfice brut:
4 807.36 USD (477 655 pips)
Perte brute:
-4 873.74 USD (451 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (451.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
451.58 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
86.84%
Charge de dépôt maximale:
3.37%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
229 (67.75%)
Courts trades:
109 (32.25%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.20 USD
Bénéfice moyen:
33.62 USD
Perte moyenne:
-24.99 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-193.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-507.05 USD (10)
Croissance mensuelle:
16.47%
Prévision annuelle:
199.84%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
750.17 USD
Maximal:
840.34 USD (51.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.85% (840.34 USD)
Par fonds propres:
9.99% (180.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 338
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -66
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +99.37 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +451.58 USD
Perte consécutive maximale: -193.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 09:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 07:55
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 6.57% of days out of the 1050 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
80% of trades performed within 41 days. This comprises 3.9% of days out of the 1050 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.