SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JINNIUFX3
Fuchao Wang

JINNIUFX3

Fuchao Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
314 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 551%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 330
Kârla kapanan işlemler:
715 (53.75%)
Zararla kapanan işlemler:
615 (46.24%)
En iyi işlem:
2 556.68 USD
En kötü işlem:
-1 042.31 USD
Brüt kâr:
140 497.54 USD (827 082 pips)
Brüt zarar:
-100 716.97 USD (668 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3 645.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 411.80 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
48.34%
Maks. mevduat yükü:
0.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
677 (50.90%)
Satış işlemleri:
653 (49.10%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
29.91 USD
Ortalama kâr:
196.50 USD
Ortalama zarar:
-163.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-7 824.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 824.56 USD (18)
Aylık büyüme:
1.80%
Yıllık tahmin:
21.84%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12 974.34 USD (36.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.44% (12 974.34 USD)
Varlığa göre:
0.40% (97.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 758
GBPUSD 572
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 37K
GBPUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 160K
GBPUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 556.68 USD
En kötü işlem: -1 042 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +3 645.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 824.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackwellGlobal2-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 12:37
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.64% of days out of 2178 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JINNIUFX3
Ayda 30 USD
551%
0
0
USD
24K
USD
314
5%
1 330
53%
48%
1.39
29.91
USD
36%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.