Fuchao Wang

JINNIUFX3

Fuchao Wang
0 recensioni
Affidabilità
314 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 551%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 330
Profit Trade:
715 (53.75%)
Loss Trade:
615 (46.24%)
Best Trade:
2 556.68 USD
Worst Trade:
-1 042.31 USD
Profitto lordo:
140 497.54 USD (827 082 pips)
Perdita lorda:
-100 716.97 USD (668 825 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 645.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 411.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
47.33%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
677 (50.90%)
Short Trade:
653 (49.10%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
29.91 USD
Profitto medio:
196.50 USD
Perdita media:
-163.77 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-7 824.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 824.56 USD (18)
Crescita mensile:
1.80%
Previsione annuale:
21.84%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12 974.34 USD (36.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.44% (12 974.34 USD)
Per equità:
0.40% (97.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 758
GBPUSD 572
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 37K
GBPUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 160K
GBPUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 556.68 USD
Worst Trade: -1 042 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +3 645.28 USD
Massima perdita consecutiva: -7 824.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobal2-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Non ci sono recensioni
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 12:37
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.64% of days out of 2178 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.