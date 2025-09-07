- Crescita
Trade:
1 330
Profit Trade:
715 (53.75%)
Loss Trade:
615 (46.24%)
Best Trade:
2 556.68 USD
Worst Trade:
-1 042.31 USD
Profitto lordo:
140 497.54 USD (827 082 pips)
Perdita lorda:
-100 716.97 USD (668 825 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 645.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 411.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
47.33%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
677 (50.90%)
Short Trade:
653 (49.10%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
29.91 USD
Profitto medio:
196.50 USD
Perdita media:
-163.77 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-7 824.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 824.56 USD (18)
Crescita mensile:
1.80%
Previsione annuale:
21.84%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12 974.34 USD (36.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.44% (12 974.34 USD)
Per equità:
0.40% (97.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|758
|GBPUSD
|572
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|37K
|GBPUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|160K
|GBPUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +2 556.68 USD
Worst Trade: -1 042 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +3 645.28 USD
Massima perdita consecutiva: -7 824.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackwellGlobal2-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
