- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 359
Gewinntrades:
725 (53.34%)
Verlusttrades:
634 (46.65%)
Bester Trade:
3 347.21 USD
Schlechtester Trade:
-1 042.31 USD
Bruttoprofit:
155 201.11 USD (918 846 pips)
Bruttoverlust:
-109 317.96 USD (743 647 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (3 645.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 023.65 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
62.46%
Max deposit load:
21.80%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.54
Long-Positionen:
696 (51.21%)
Short-Positionen:
663 (48.79%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
33.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
214.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-172.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-7 824.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 824.56 USD (18)
Wachstum pro Monat :
22.84%
Jahresprognose:
277.09%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
12 974.34 USD (36.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.44% (12 974.34 USD)
Kapital:
14.15% (2 883.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|787
|GBPUSD
|572
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|177K
|GBPUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 347.21 USD
Schlechtester Trade: -1 042 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 645.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 824.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackwellGlobal2-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
714%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
328
7%
1 359
53%
62%
1.41
33.76
USD
USD
36%
1:100