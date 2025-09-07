SignaleKategorien
JINNIUFX3
Fuchao Wang

JINNIUFX3

Fuchao Wang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
328 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2019 714%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 359
Gewinntrades:
725 (53.34%)
Verlusttrades:
634 (46.65%)
Bester Trade:
3 347.21 USD
Schlechtester Trade:
-1 042.31 USD
Bruttoprofit:
155 201.11 USD (918 846 pips)
Bruttoverlust:
-109 317.96 USD (743 647 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (3 645.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 023.65 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
62.46%
Max deposit load:
21.80%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.54
Long-Positionen:
696 (51.21%)
Short-Positionen:
663 (48.79%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
33.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
214.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-172.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-7 824.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 824.56 USD (18)
Wachstum pro Monat :
22.84%
Jahresprognose:
277.09%
Algo-Trading:
7%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
12 974.34 USD (36.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.44% (12 974.34 USD)
Kapital:
14.15% (2 883.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 787
GBPUSD 572
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 43K
GBPUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 177K
GBPUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 347.21 USD
Schlechtester Trade: -1 042 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 645.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 824.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackwellGlobal2-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 12:37
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.64% of days out of 2178 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.