- 자본
- 축소
트레이드:
1 361
이익 거래:
726 (53.34%)
손실 거래:
635 (46.66%)
최고의 거래:
3 347.21 USD
최악의 거래:
-1 042.31 USD
총 수익:
155 394.86 USD (922 151 pips)
총 손실:
-109 408.68 USD (746 933 pips)
연속 최대 이익:
12 (3 645.28 USD)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
63.46%
최대 입금량:
21.80%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.54
롱(주식매수):
697 (51.21%)
숏(주식차입매도):
664 (48.79%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
33.79 USD
평균 이익:
214.04 USD
평균 손실:
-172.30 USD
연속 최대 손실:
18 (-7 824.56 USD)
연속 최대 손실:
-7 824.56 USD (18)
월별 성장률:
18.37%
연간 예측:
222.91%
Algo 트레이딩:
7%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
12 974.34 USD (36.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.44% (12 974.34 USD)
자본금별:
14.15% (2 883.00 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|789
|GBPUSD
|572
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|177K
|GBPUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
