- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 358
盈利交易:
725 (53.38%)
亏损交易:
633 (46.61%)
最好交易:
3 347.21 USD
最差交易:
-1 042.31 USD
毛利:
155 201.11 USD (918 846 pips)
毛利亏损:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
最大连续赢利:
12 (3 645.28 USD)
最大连续盈利:
10 023.65 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
62.46%
最大入金加载:
21.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.54
长期交易:
695 (51.18%)
短期交易:
663 (48.82%)
利润因子:
1.42
预期回报:
33.80 USD
平均利润:
214.07 USD
平均损失:
-172.68 USD
最大连续失误:
18 (-7 824.56 USD)
最大连续亏损:
-7 824.56 USD (18)
每月增长:
19.54%
年度预测:
237.10%
算法交易:
7%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
12 974.34 USD (36.44%)
相对跌幅:
结余:
36.44% (12 974.34 USD)
净值:
14.15% (2 883.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|786
|GBPUSD
|572
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|177K
|GBPUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
715%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
328
7%
1 358
53%
62%
1.41
33.80
USD
USD
36%
1:100