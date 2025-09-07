SeñalesSecciones
Fuchao Wang

JINNIUFX3

Fuchao Wang
0 comentarios
Fiabilidad
328 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2019 715%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 358
Transacciones Rentables:
725 (53.38%)
Transacciones Irrentables:
633 (46.61%)
Mejor transacción:
3 347.21 USD
Peor transacción:
-1 042.31 USD
Beneficio Bruto:
155 201.11 USD (918 846 pips)
Pérdidas Brutas:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (3 645.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 023.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
62.46%
Carga máxima del depósito:
21.80%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.54
Transacciones Largas:
695 (51.18%)
Transacciones Cortas:
663 (48.82%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
33.80 USD
Beneficio medio:
214.07 USD
Pérdidas medias:
-172.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-7 824.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 824.56 USD (18)
Crecimiento al mes:
19.54%
Pronóstico anual:
237.10%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12 974.34 USD (36.44%)
Reducción relativa:
De balance:
36.44% (12 974.34 USD)
De fondos:
14.15% (2 883.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 786
GBPUSD 572
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 43K
GBPUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 177K
GBPUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 347.21 USD
Peor transacción: -1 042 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +3 645.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 824.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackwellGlobal2-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JINNIUFX3
30 USD al mes
715%
0
0
USD
30K
USD
328
7%
1 358
53%
62%
1.41
33.80
USD
36%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.