- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 358
Transacciones Rentables:
725 (53.38%)
Transacciones Irrentables:
633 (46.61%)
Mejor transacción:
3 347.21 USD
Peor transacción:
-1 042.31 USD
Beneficio Bruto:
155 201.11 USD (918 846 pips)
Pérdidas Brutas:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (3 645.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 023.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
62.46%
Carga máxima del depósito:
21.80%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.54
Transacciones Largas:
695 (51.18%)
Transacciones Cortas:
663 (48.82%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
33.80 USD
Beneficio medio:
214.07 USD
Pérdidas medias:
-172.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-7 824.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 824.56 USD (18)
Crecimiento al mes:
19.54%
Pronóstico anual:
237.10%
Trading algorítmico:
7%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
12 974.34 USD (36.44%)
Reducción relativa:
De balance:
36.44% (12 974.34 USD)
De fondos:
14.15% (2 883.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|786
|GBPUSD
|572
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|177K
|GBPUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 347.21 USD
Peor transacción: -1 042 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +3 645.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7 824.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackwellGlobal2-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
