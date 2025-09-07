SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JINNIUFX3
Fuchao Wang

JINNIUFX3

Fuchao Wang
0 avis
Fiabilité
314 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 551%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 330
Bénéfice trades:
715 (53.75%)
Perte trades:
615 (46.24%)
Meilleure transaction:
2 556.68 USD
Pire transaction:
-1 042.31 USD
Bénéfice brut:
140 497.54 USD (827 082 pips)
Perte brute:
-100 716.97 USD (668 825 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (3 645.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 411.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
47.33%
Charge de dépôt maximale:
0.92%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.07
Longs trades:
677 (50.90%)
Courts trades:
653 (49.10%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
29.91 USD
Bénéfice moyen:
196.50 USD
Perte moyenne:
-163.77 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-7 824.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 824.56 USD (18)
Croissance mensuelle:
1.80%
Prévision annuelle:
21.84%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
12 974.34 USD (36.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.44% (12 974.34 USD)
Par fonds propres:
0.40% (97.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 758
GBPUSD 572
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 37K
GBPUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 160K
GBPUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 556.68 USD
Pire transaction: -1 042 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +3 645.28 USD
Perte consécutive maximale: -7 824.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackwellGlobal2-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Aucun avis
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 12:37
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.64% of days out of 2178 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 12:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

