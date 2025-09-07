СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JINNIUFX3
Fuchao Wang

JINNIUFX3

Fuchao Wang
0 отзывов
Надежность
328 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2019 715%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 358
Прибыльных трейдов:
725 (53.38%)
Убыточных трейдов:
633 (46.61%)
Лучший трейд:
3 347.21 USD
Худший трейд:
-1 042.31 USD
Общая прибыль:
155 201.11 USD (918 846 pips)
Общий убыток:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3 645.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 023.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
61.34%
Макс. загрузка депозита:
21.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.54
Длинных трейдов:
695 (51.18%)
Коротких трейдов:
663 (48.82%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
33.80 USD
Средняя прибыль:
214.07 USD
Средний убыток:
-172.68 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-7 824.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 824.56 USD (18)
Прирост в месяц:
19.54%
Годовой прогноз:
237.10%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12 974.34 USD (36.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.44% (12 974.34 USD)
По эквити:
14.15% (2 883.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 786
GBPUSD 572
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 43K
GBPUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 177K
GBPUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 347.21 USD
Худший трейд: -1 042 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +3 645.28 USD
Макс. убыток в серии: -7 824.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackwellGlobal2-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
Нет отзывов
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 12:37
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.64% of days out of 2178 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JINNIUFX3
30 USD в месяц
715%
0
0
USD
30K
USD
328
7%
1 358
53%
61%
1.41
33.80
USD
36%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.