- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 358
Прибыльных трейдов:
725 (53.38%)
Убыточных трейдов:
633 (46.61%)
Лучший трейд:
3 347.21 USD
Худший трейд:
-1 042.31 USD
Общая прибыль:
155 201.11 USD (918 846 pips)
Общий убыток:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3 645.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 023.65 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
61.34%
Макс. загрузка депозита:
21.80%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.54
Длинных трейдов:
695 (51.18%)
Коротких трейдов:
663 (48.82%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
33.80 USD
Средняя прибыль:
214.07 USD
Средний убыток:
-172.68 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-7 824.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 824.56 USD (18)
Прирост в месяц:
19.54%
Годовой прогноз:
237.10%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
12 974.34 USD (36.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.44% (12 974.34 USD)
По эквити:
14.15% (2 883.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|786
|GBPUSD
|572
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|177K
|GBPUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 347.21 USD
Худший трейд: -1 042 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +3 645.28 USD
Макс. убыток в серии: -7 824.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackwellGlobal2-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
715%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
328
7%
1 358
53%
61%
1.41
33.80
USD
USD
36%
1:100