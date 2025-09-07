- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 358
利益トレード:
725 (53.38%)
損失トレード:
633 (46.61%)
ベストトレード:
3 347.21 USD
最悪のトレード:
-1 042.31 USD
総利益:
155 201.11 USD (918 846 pips)
総損失:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3 645.28 USD)
最大連続利益:
10 023.65 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
62.46%
最大入金額:
21.80%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.54
長いトレード:
695 (51.18%)
短いトレード:
663 (48.82%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
33.80 USD
平均利益:
214.07 USD
平均損失:
-172.68 USD
最大連続の負け:
18 (-7 824.56 USD)
最大連続損失:
-7 824.56 USD (18)
月間成長:
19.54%
年間予想:
237.10%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12 974.34 USD (36.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.44% (12 974.34 USD)
エクイティによる:
14.15% (2 883.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|786
|GBPUSD
|572
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|177K
|GBPUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 347.21 USD
最悪のトレード: -1 042 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +3 645.28 USD
最大連続損失: -7 824.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackwellGlobal2-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
715%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
328
7%
1 358
53%
62%
1.41
33.80
USD
USD
36%
1:100