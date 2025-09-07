シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JINNIUFX3
Fuchao Wang

JINNIUFX3

Fuchao Wang
レビュー0件
信頼性
328週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2019 715%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 358
利益トレード:
725 (53.38%)
損失トレード:
633 (46.61%)
ベストトレード:
3 347.21 USD
最悪のトレード:
-1 042.31 USD
総利益:
155 201.11 USD (918 846 pips)
総損失:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3 645.28 USD)
最大連続利益:
10 023.65 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
62.46%
最大入金額:
21.80%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.54
長いトレード:
695 (51.18%)
短いトレード:
663 (48.82%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
33.80 USD
平均利益:
214.07 USD
平均損失:
-172.68 USD
最大連続の負け:
18 (-7 824.56 USD)
最大連続損失:
-7 824.56 USD (18)
月間成長:
19.54%
年間予想:
237.10%
アルゴリズム取引:
7%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
12 974.34 USD (36.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.44% (12 974.34 USD)
エクイティによる:
14.15% (2 883.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 786
GBPUSD 572
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 43K
GBPUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 177K
GBPUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 347.21 USD
最悪のトレード: -1 042 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +3 645.28 USD
最大連続損失: -7 824.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackwellGlobal2-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 12:37
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.64% of days out of 2178 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
JINNIUFX3
30 USD/月
715%
0
0
USD
30K
USD
328
7%
1 358
53%
62%
1.41
33.80
USD
36%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください