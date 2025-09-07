- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 358
Negociações com lucro:
725 (53.38%)
Negociações com perda:
633 (46.61%)
Melhor negociação:
3 347.21 USD
Pior negociação:
-1 042.31 USD
Lucro bruto:
155 201.11 USD (918 846 pips)
Perda bruta:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3 645.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 023.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
62.46%
Depósito máximo carregado:
21.80%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.54
Negociações longas:
695 (51.18%)
Negociações curtas:
663 (48.82%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
33.80 USD
Lucro médio:
214.07 USD
Perda média:
-172.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-7 824.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 824.56 USD (18)
Crescimento mensal:
19.54%
Previsão anual:
237.10%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12 974.34 USD (36.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.44% (12 974.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.15% (2 883.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|786
|GBPUSD
|572
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|43K
|GBPUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|177K
|GBPUSD
|-1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 347.21 USD
Pior negociação: -1 042 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +3 645.28 USD
Máxima perda consecutiva: -7 824.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackwellGlobal2-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 7
|
XM.COM-Real 1
|0.00 × 10
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
715%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
328
7%
1 358
53%
62%
1.41
33.80
USD
USD
36%
1:100