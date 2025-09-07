SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / JINNIUFX3
Fuchao Wang

JINNIUFX3

Fuchao Wang
0 comentários
Confiabilidade
328 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2019 715%
BlackwellGlobal2-Live3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 358
Negociações com lucro:
725 (53.38%)
Negociações com perda:
633 (46.61%)
Melhor negociação:
3 347.21 USD
Pior negociação:
-1 042.31 USD
Lucro bruto:
155 201.11 USD (918 846 pips)
Perda bruta:
-109 305.09 USD (743 603 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3 645.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 023.65 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
62.46%
Depósito máximo carregado:
21.80%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.54
Negociações longas:
695 (51.18%)
Negociações curtas:
663 (48.82%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
33.80 USD
Lucro médio:
214.07 USD
Perda média:
-172.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-7 824.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 824.56 USD (18)
Crescimento mensal:
19.54%
Previsão anual:
237.10%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
12 974.34 USD (36.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.44% (12 974.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.15% (2 883.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 786
GBPUSD 572
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 43K
GBPUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 177K
GBPUSD -1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 347.21 USD
Pior negociação: -1 042 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +3 645.28 USD
Máxima perda consecutiva: -7 824.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackwellGlobal2-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LMAX-LiveUK
0.00 × 7
XM.COM-Real 1
0.00 × 10
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.05 10:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 05:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 12:37
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 0.64% of days out of 2178 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
JINNIUFX3
30 USD por mês
715%
0
0
USD
30K
USD
328
7%
1 358
53%
62%
1.41
33.80
USD
36%
1:100
