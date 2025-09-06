SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WestFX 1K
Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
93 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (26.19%)
En iyi işlem:
89.18 USD
En kötü işlem:
-61.68 USD
Brüt kâr:
1 127.47 USD (36 101 pips)
Brüt zarar:
-509.39 USD (33 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (295.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
295.81 USD (16)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
91.14%
Maks. mevduat yükü:
12.74%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
66 (52.38%)
Satış işlemleri:
60 (47.62%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
4.91 USD
Ortalama kâr:
12.12 USD
Ortalama zarar:
-15.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-93.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-196.35 USD (6)
Aylık büyüme:
61.81%
Algo alım-satım:
28%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
196.35 USD (14.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.64% (196.35 USD)
Varlığa göre:
14.48% (165.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 89
EURUSD 16
USDCHF 11
AUDNZD 8
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 656
EURUSD 45
USDCHF 23
AUDNZD -110
EURCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.1K
EURUSD 1.7K
USDCHF 1.9K
AUDNZD -11K
EURCHF 329
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.18 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +295.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -93.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 30
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
Tickmill-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live12
0.00 × 8
Tickmill-Live04
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Equiti-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
137 daha fazla...
👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

İnceleme yok
2025.10.02 09:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 04:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.