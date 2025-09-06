- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
99 (75.57%)
損失トレード:
32 (24.43%)
ベストトレード:
559.97 USD
最悪のトレード:
-380.11 USD
総利益:
2 684.88 USD (52 065 pips)
総損失:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
最大連続の勝ち:
17 (300.93 USD)
最大連続利益:
620.59 USD (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
49.91%
最大入金額:
22.58%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.02
長いトレード:
64 (48.85%)
短いトレード:
67 (51.15%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
9.87 USD
平均利益:
27.12 USD
平均損失:
-43.49 USD
最大連続の負け:
5 (-312.91 USD)
最大連続損失:
-380.11 USD (1)
月間成長:
27.90%
年間予想:
338.58%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
427.66 USD (26.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.39% (427.66 USD)
エクイティによる:
39.78% (652.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|archived
|8
|EURCHF
|4
|US30
|3
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|archived
|235
|EURCHF
|9
|US30
|-54
|EURUSD
|-1
|GBPUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|18K
|archived
|0
|EURCHF
|662
|US30
|-54K
|EURUSD
|-361
|GBPUSD
|400
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +559.97 USD
最悪のトレード: -380 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +300.93 USD
最大連続損失: -312.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 49
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
163 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
👤 Trader Background:
Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.
⚙️ Trade Style:
Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.
Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.
💼 Recommended Setup:
Minimum Balance: $1,000+
Account Type: Standard or ECN
Trusted Broker with low spreads & fast execution
⚠️ Note:
Loss-cutting is part of the system.
Consistency and patience are key to long-term success.
Account started: 1 Sep, 2025
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
129%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
18
1%
131
75%
50%
1.92
9.87
USD
USD
40%
1:500