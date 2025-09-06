シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WestFX 1K
Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 129%
FBS-Real-10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
99 (75.57%)
損失トレード:
32 (24.43%)
ベストトレード:
559.97 USD
最悪のトレード:
-380.11 USD
総利益:
2 684.88 USD (52 065 pips)
総損失:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
最大連続の勝ち:
17 (300.93 USD)
最大連続利益:
620.59 USD (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
49.91%
最大入金額:
22.58%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.02
長いトレード:
64 (48.85%)
短いトレード:
67 (51.15%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
9.87 USD
平均利益:
27.12 USD
平均損失:
-43.49 USD
最大連続の負け:
5 (-312.91 USD)
最大連続損失:
-380.11 USD (1)
月間成長:
27.90%
年間予想:
338.58%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
427.66 USD (26.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.39% (427.66 USD)
エクイティによる:
39.78% (652.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 111
archived 8
EURCHF 4
US30 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.1K
archived 235
EURCHF 9
US30 -54
EURUSD -1
GBPUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 18K
archived 0
EURCHF 662
US30 -54K
EURUSD -361
GBPUSD 400
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +559.97 USD
最悪のトレード: -380 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +300.93 USD
最大連続損失: -312.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

レビューなし
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 03:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 04:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
