Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 129%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
99 (75.57%)
Negociações com perda:
32 (24.43%)
Melhor negociação:
559.97 USD
Pior negociação:
-380.11 USD
Lucro bruto:
2 684.88 USD (52 065 pips)
Perda bruta:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (300.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
620.59 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
49.91%
Depósito máximo carregado:
22.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.02
Negociações longas:
64 (48.85%)
Negociações curtas:
67 (51.15%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
9.87 USD
Lucro médio:
27.12 USD
Perda média:
-43.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-312.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-380.11 USD (1)
Crescimento mensal:
27.90%
Previsão anual:
338.58%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
427.66 USD (26.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.39% (427.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.78% (652.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 111
archived 8
EURCHF 4
US30 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.1K
archived 235
EURCHF 9
US30 -54
EURUSD -1
GBPUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 18K
archived 0
EURCHF 662
US30 -54K
EURUSD -361
GBPUSD 400
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +559.97 USD
Pior negociação: -380 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +300.93 USD
Máxima perda consecutiva: -312.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Ava-Real 5
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 49
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
163 mais ...
👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

Sem comentários
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 03:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 04:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
