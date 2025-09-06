- 자본
트레이드:
135
이익 거래:
103 (76.29%)
손실 거래:
32 (23.70%)
최고의 거래:
559.97 USD
최악의 거래:
-380.11 USD
총 수익:
2 769.65 USD (54 333 pips)
총 손실:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
연속 최대 이익:
17 (300.93 USD)
연속 최대 이익:
620.59 USD (5)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
47.07%
최대 입금량:
22.58%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.22
롱(주식매수):
68 (50.37%)
숏(주식차입매도):
67 (49.63%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
10.21 USD
평균 이익:
26.89 USD
평균 손실:
-43.49 USD
연속 최대 손실:
5 (-312.91 USD)
연속 최대 손실:
-380.11 USD (1)
월별 성장률:
19.02%
연간 예측:
230.77%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
427.66 USD (26.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.39% (427.66 USD)
자본금별:
39.78% (652.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|archived
|8
|EURCHF
|4
|US30
|3
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.2K
|archived
|235
|EURCHF
|9
|US30
|-54
|EURUSD
|-1
|GBPUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|20K
|archived
|0
|EURCHF
|662
|US30
|-54K
|EURUSD
|-361
|GBPUSD
|400
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +559.97 USD
최악의 거래: -380 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +300.93 USD
연속 최대 손실: -312.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 49
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 2
👤 Trader Background:
Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.
⚙️ Trade Style:
Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.
Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.
💼 Recommended Setup:
Minimum Balance: $1,000+
Account Type: Standard or ECN
Trusted Broker with low spreads & fast execution
⚠️ Note:
Loss-cutting is part of the system.
Consistency and patience are key to long-term success.
Account started: 1 Sep, 2025
리뷰 없음
