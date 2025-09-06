시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / WestFX 1K
Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 139%
FBS-Real-10
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
135
이익 거래:
103 (76.29%)
손실 거래:
32 (23.70%)
최고의 거래:
559.97 USD
최악의 거래:
-380.11 USD
총 수익:
2 769.65 USD (54 333 pips)
총 손실:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
연속 최대 이익:
17 (300.93 USD)
연속 최대 이익:
620.59 USD (5)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
47.07%
최대 입금량:
22.58%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.22
롱(주식매수):
68 (50.37%)
숏(주식차입매도):
67 (49.63%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
10.21 USD
평균 이익:
26.89 USD
평균 손실:
-43.49 USD
연속 최대 손실:
5 (-312.91 USD)
연속 최대 손실:
-380.11 USD (1)
월별 성장률:
19.02%
연간 예측:
230.77%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
427.66 USD (26.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.39% (427.66 USD)
자본금별:
39.78% (652.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 115
archived 8
EURCHF 4
US30 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.2K
archived 235
EURCHF 9
US30 -54
EURUSD -1
GBPUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 20K
archived 0
EURCHF 662
US30 -54K
EURUSD -361
GBPUSD 400
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +559.97 USD
최악의 거래: -380 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +300.93 USD
연속 최대 손실: -312.91 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tickmill-Live05
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 49
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 4
Alpari-Standard2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 3
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 2
163 더...
👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

리뷰 없음
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 03:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
