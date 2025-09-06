- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|EURUSD
|16
|USDCHF
|11
|AUDNZD
|8
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|656
|EURUSD
|45
|USDCHF
|23
|AUDNZD
|-110
|EURCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.1K
|EURUSD
|1.7K
|USDCHF
|1.9K
|AUDNZD
|-11K
|EURCHF
|329
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 30
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Equiti-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
👤 Trader Background:
Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.
⚙️ Trade Style:
Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.
Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.
💼 Recommended Setup:
Minimum Balance: $1,000+
Account Type: Standard or ECN
Trusted Broker with low spreads & fast execution
⚠️ Note:
Loss-cutting is part of the system.
Consistency and patience are key to long-term success.
Account started: 1 Sep, 2025
