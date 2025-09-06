SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WestFX 1K
Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 62%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
93 (73.80%)
Loss Trade:
33 (26.19%)
Best Trade:
89.18 USD
Worst Trade:
-61.68 USD
Profitto lordo:
1 127.47 USD (36 101 pips)
Perdita lorda:
-509.39 USD (33 770 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (295.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
295.81 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
91.14%
Massimo carico di deposito:
12.74%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
66 (52.38%)
Short Trade:
60 (47.62%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
4.91 USD
Profitto medio:
12.12 USD
Perdita media:
-15.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-93.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-196.35 USD (6)
Crescita mensile:
61.81%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
196.35 USD (14.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.64% (196.35 USD)
Per equità:
14.48% (165.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 89
EURUSD 16
USDCHF 11
AUDNZD 8
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 656
EURUSD 45
USDCHF 23
AUDNZD -110
EURCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.1K
EURUSD 1.7K
USDCHF 1.9K
AUDNZD -11K
EURCHF 329
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.18 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +295.81 USD
Massima perdita consecutiva: -93.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 30
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
Tickmill-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live12
0.00 × 8
Tickmill-Live04
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Equiti-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
137 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

Non ci sono recensioni
2025.10.02 09:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 04:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WestFX 1K
35USD al mese
62%
0
0
USD
1.6K
USD
5
28%
126
73%
91%
2.21
4.91
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.