СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WestFX 1K
Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 129%
FBS-Real-10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
99 (75.57%)
Убыточных трейдов:
32 (24.43%)
Лучший трейд:
559.97 USD
Худший трейд:
-380.11 USD
Общая прибыль:
2 684.88 USD (52 065 pips)
Общий убыток:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (300.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
620.59 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
49.91%
Макс. загрузка депозита:
22.58%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
64 (48.85%)
Коротких трейдов:
67 (51.15%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
9.87 USD
Средняя прибыль:
27.12 USD
Средний убыток:
-43.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-312.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-380.11 USD (1)
Прирост в месяц:
27.90%
Годовой прогноз:
338.58%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
427.66 USD (26.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.39% (427.66 USD)
По эквити:
39.78% (652.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 111
archived 8
EURCHF 4
US30 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
archived 235
EURCHF 9
US30 -54
EURUSD -1
GBPUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
archived 0
EURCHF 662
US30 -54K
EURUSD -361
GBPUSD 400
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +559.97 USD
Худший трейд: -380 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +300.93 USD
Макс. убыток в серии: -312.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Ava-Real 5
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 49
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
еще 163...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

Нет отзывов
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 03:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 04:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WestFX 1K
30 USD в месяц
129%
0
0
USD
2.3K
USD
18
1%
131
75%
50%
1.92
9.87
USD
40%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.