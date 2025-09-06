SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WestFX 1K
Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 62%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
93 (73.80%)
Perte trades:
33 (26.19%)
Meilleure transaction:
89.18 USD
Pire transaction:
-61.68 USD
Bénéfice brut:
1 127.47 USD (36 101 pips)
Perte brute:
-509.39 USD (33 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (295.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
295.81 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
91.14%
Charge de dépôt maximale:
12.74%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.15
Longs trades:
66 (52.38%)
Courts trades:
60 (47.62%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
4.91 USD
Bénéfice moyen:
12.12 USD
Perte moyenne:
-15.44 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-93.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-196.35 USD (6)
Croissance mensuelle:
61.81%
Algo trading:
28%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
196.35 USD (14.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.64% (196.35 USD)
Par fonds propres:
14.48% (165.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 89
EURUSD 16
USDCHF 11
AUDNZD 8
EURCHF 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 656
EURUSD 45
USDCHF 23
AUDNZD -110
EURCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.1K
EURUSD 1.7K
USDCHF 1.9K
AUDNZD -11K
EURCHF 329
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.18 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +295.81 USD
Perte consécutive maximale: -93.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 30
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
Tickmill-Live02
0.00 × 6
ICMarkets-Live12
0.00 × 8
Tickmill-Live04
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Equiti-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
137 plus...
👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

Aucun avis
2025.10.02 09:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 04:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.06 04:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WestFX 1K
35 USD par mois
62%
0
0
USD
1.6K
USD
5
28%
126
73%
91%
2.21
4.91
USD
15%
1:500
