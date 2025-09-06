- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|EURUSD
|16
|USDCHF
|11
|AUDNZD
|8
|EURCHF
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|656
|EURUSD
|45
|USDCHF
|23
|AUDNZD
|-110
|EURCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.1K
|EURUSD
|1.7K
|USDCHF
|1.9K
|AUDNZD
|-11K
|EURCHF
|329
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 30
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Equiti-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
👤 Trader Background:
Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.
⚙️ Trade Style:
Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.
Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.
💼 Recommended Setup:
Minimum Balance: $1,000+
Account Type: Standard or ECN
Trusted Broker with low spreads & fast execution
⚠️ Note:
Loss-cutting is part of the system.
Consistency and patience are key to long-term success.
Account started: 1 Sep, 2025
