Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 129%
FBS-Real-10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
131
盈利交易:
99 (75.57%)
亏损交易:
32 (24.43%)
最好交易:
559.97 USD
最差交易:
-380.11 USD
毛利:
2 684.88 USD (52 065 pips)
毛利亏损:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
最大连续赢利:
17 (300.93 USD)
最大连续盈利:
620.59 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
49.91%
最大入金加载:
22.58%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.02
长期交易:
64 (48.85%)
短期交易:
67 (51.15%)
利润因子:
1.93
预期回报:
9.87 USD
平均利润:
27.12 USD
平均损失:
-43.49 USD
最大连续失误:
5 (-312.91 USD)
最大连续亏损:
-380.11 USD (1)
每月增长:
27.90%
年度预测:
338.58%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
427.66 USD (26.39%)
相对跌幅:
结余:
26.39% (427.66 USD)
净值:
39.78% (652.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 111
archived 8
EURCHF 4
US30 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.1K
archived 235
EURCHF 9
US30 -54
EURUSD -1
GBPUSD 4
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 18K
archived 0
EURCHF 662
US30 -54K
EURUSD -361
GBPUSD 400
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +559.97 USD
最差交易: -380 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +300.93 USD
最大连续亏损: -312.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Ava-Real 5
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 49
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
163 更多...
👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

没有评论
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 03:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 04:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载