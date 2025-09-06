- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
99 (75.57%)
亏损交易:
32 (24.43%)
最好交易:
559.97 USD
最差交易:
-380.11 USD
毛利:
2 684.88 USD (52 065 pips)
毛利亏损:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
最大连续赢利:
17 (300.93 USD)
最大连续盈利:
620.59 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
49.91%
最大入金加载:
22.58%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.02
长期交易:
64 (48.85%)
短期交易:
67 (51.15%)
利润因子:
1.93
预期回报:
9.87 USD
平均利润:
27.12 USD
平均损失:
-43.49 USD
最大连续失误:
5 (-312.91 USD)
最大连续亏损:
-380.11 USD (1)
每月增长:
27.90%
年度预测:
338.58%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
427.66 USD (26.39%)
相对跌幅:
结余:
26.39% (427.66 USD)
净值:
39.78% (652.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|111
|archived
|8
|EURCHF
|4
|US30
|3
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|archived
|235
|EURCHF
|9
|US30
|-54
|EURUSD
|-1
|GBPUSD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|18K
|archived
|0
|EURCHF
|662
|US30
|-54K
|EURUSD
|-361
|GBPUSD
|400
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +559.97 USD
最差交易: -380 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +300.93 USD
最大连续亏损: -312.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 49
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
👤 Trader Background:
Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.
⚙️ Trade Style:
Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.
Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.
💼 Recommended Setup:
Minimum Balance: $1,000+
Account Type: Standard or ECN
Trusted Broker with low spreads & fast execution
⚠️ Note:
Loss-cutting is part of the system.
Consistency and patience are key to long-term success.
Account started: 1 Sep, 2025
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
129%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
18
1%
131
75%
50%
1.92
9.87
USD
USD
40%
1:500