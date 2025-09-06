SignaleKategorien
Samorn Mey

WestFX 1K

Samorn Mey
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 129%
FBS-Real-10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
99 (75.57%)
Verlusttrades:
32 (24.43%)
Bester Trade:
559.97 USD
Schlechtester Trade:
-380.11 USD
Bruttoprofit:
2 684.88 USD (52 065 pips)
Bruttoverlust:
-1 391.57 USD (87 620 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (300.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
620.59 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
49.91%
Max deposit load:
22.58%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.02
Long-Positionen:
64 (48.85%)
Short-Positionen:
67 (51.15%)
Profit-Faktor:
1.93
Mathematische Gewinnerwartung:
9.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-43.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-312.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-380.11 USD (1)
Wachstum pro Monat :
27.90%
Jahresprognose:
338.58%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
427.66 USD (26.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.39% (427.66 USD)
Kapital:
39.78% (652.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 111
archived 8
EURCHF 4
US30 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
archived 235
EURCHF 9
US30 -54
EURUSD -1
GBPUSD 4
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
archived 0
EURCHF 662
US30 -54K
EURUSD -361
GBPUSD 400
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +559.97 USD
Schlechtester Trade: -380 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +300.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -312.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Ava-Real 5
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 49
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
FortFS-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
👤 Trader Background:

Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.


⚙️ Trade Style:

Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.

Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.


💼 Recommended Setup:

Minimum Balance: $1,000+

Account Type: Standard or ECN

Trusted Broker with low spreads & fast execution


⚠️ Note:

Loss-cutting is part of the system.

Consistency and patience are key to long-term success.

Account started: 1 Sep, 2025

Keine Bewertungen
2025.12.30 11:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.14 01:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 09:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 03:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 00:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 05:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 04:01
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
