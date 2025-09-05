SinyallerBölümler
King Yiu Fung

Tiger Algo AI trading 6117EL0379

King Yiu Fung
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 21%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
274
Kârla kapanan işlemler:
171 (62.40%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (37.59%)
En iyi işlem:
4 487.38 USD
En kötü işlem:
-2 162.77 USD
Brüt kâr:
30 155.03 USD (67 846 pips)
Brüt zarar:
-27 222.73 USD (40 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (535.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 927.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
138 (50.36%)
Satış işlemleri:
136 (49.64%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
10.70 USD
Ortalama kâr:
176.35 USD
Ortalama zarar:
-264.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-4 923.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 948.34 USD (8)
Aylık büyüme:
-35.26%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 627.08 USD (40.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.54% (11 627.08 USD)
Varlığa göre:
34.92% (9 668.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD-ECN 43
EURUSD-ECN 38
EURNZD-ECN 29
GBPCAD-ECN 28
GBPNZD-ECN 21
GBPJPY-ECN 16
NZDCAD-ECN 14
CADJPY-ECN 10
CHFJPY-ECN 10
EURCAD-ECN 9
USDCHF-ECN 8
GBPAUD-ECN 8
EURAUD-ECN 6
EURJPY-ECN 4
AUDNZD-ECN 4
USOUSD-ECN 3
XAUUSD-ECN 3
NZDUSD-ECN 3
USDCAD-ECN 3
AUDCAD-ECN 2
GBPCHF-ECN 2
AUDJPY-ECN 2
NZDJPY-ECN 2
EURGBP-ECN 2
USDJPY-ECN 2
AUDCHF-ECN 1
EURCHF-ECN 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD-ECN 3.6K
EURUSD-ECN 318
EURNZD-ECN -9.2K
GBPCAD-ECN 1.3K
GBPNZD-ECN 971
GBPJPY-ECN 682
NZDCAD-ECN 1.5K
CADJPY-ECN 355
CHFJPY-ECN -725
EURCAD-ECN 777
USDCHF-ECN -1.5K
GBPAUD-ECN 1.9K
EURAUD-ECN 443
EURJPY-ECN 620
AUDNZD-ECN -129
USOUSD-ECN 5.1K
XAUUSD-ECN -348
NZDUSD-ECN -5.6K
USDCAD-ECN 838
AUDCAD-ECN 197
GBPCHF-ECN 227
AUDJPY-ECN -33
NZDJPY-ECN -95
EURGBP-ECN 417
USDJPY-ECN 1.2K
AUDCHF-ECN 38
EURCHF-ECN 42
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD-ECN 5K
EURUSD-ECN 2.1K
EURNZD-ECN -9K
GBPCAD-ECN 4.8K
GBPNZD-ECN 3.3K
GBPJPY-ECN 2.3K
NZDCAD-ECN 2.7K
CADJPY-ECN 1.4K
CHFJPY-ECN -1.6K
EURCAD-ECN 1.6K
USDCHF-ECN 486
GBPAUD-ECN 5.9K
EURAUD-ECN 1.6K
EURJPY-ECN 1.9K
AUDNZD-ECN -100
USOUSD-ECN 6K
XAUUSD-ECN -629
NZDUSD-ECN -5.5K
USDCAD-ECN 1.4K
AUDCAD-ECN 544
GBPCHF-ECN 463
AUDJPY-ECN -82
NZDJPY-ECN -268
EURGBP-ECN 578
USDJPY-ECN 3K
AUDCHF-ECN 68
EURCHF-ECN 144
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 487.38 USD
En kötü işlem: -2 163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +535.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 923.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.05 10:17
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.9% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
